«Путин многим-многим нравится в США. В команде шутили про него, водку, медведей». Экс-футболист «Остин Боулд» Сарамутин об игре в США

Теги МЛС премьер-лига Россия Владимир Путин Эдсон Брафхейд Валерий Сарамутин Хавьер Баэс Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Валерий Сарамутин высказался об отношении к Владимиру Путину в США.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

– В 2019-м ты, в 24 года, перебрался в американский чемпионшип – USL. Как?

– Был выбор: оставаться в ФНЛ или попробовать что-то новое. Решил изменить жизнь.

В США про меня давно знали: еще в академии «Динамо» приходило двойное предложение – от «Чикаго Файр» и сборной США U-21. Игра за молодежку – одно из условий клуба, но «Динамо» не отпустило. Говорили, что буду считаться легионером, если [спортивный] паспорт поменяю.

Старался переубедить, не вышло. В то же время в «Чикаго» перешел Швайнштайгер. Подумал: «Прикольно. Мог поиграть с ним».

В 2019-м на меня вышел «Остин Боулд» – совсем новая команда, очень хороший состав. Нападающий Клебер, который в «Динамо» Киев поиграл. Левый защитник Эдсон Брафхейд, выходил на замену в финал ЧМ-2010 за Голландию. Хавьер Баэс – мексиканец, был в финале Кубка Либертадорес.

Оказался там самым молодым, но неплохой сезон провел (27 матчей, 8-й по игровому времени – Спортс).

– В команде шутили о том, что ты из России?

– Про водку, медведей и Путина. Стандартно (улыбается). В США люди порой не знают, что и где находится [географически], но эти три вещи понятны всем.

Что про Путина говорили? Он многим-многим нравится, – рассказал Сарамутин Спортс.

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85 комментариев
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В США 90% наплевать на Россию и половину точно на карте не покажут где это находится . Они живут своей жизнью и политика это наша давняя история тем более США не надо каждую минуту показывать новости о России так как на нее свои беды не свалить. Диаспора наша не на первых местах и американцы такие товарищи им на все остальное глубоко наплевать.
+135
-23
+112
Американцы могут забрать Василича на один президентский срок к себе, чтобы он им показал "райскую" жизнь, вплавь через Атлантику его обратно отправят через пару месяцев. А вообще до фонаря, кому за пределами РФ нравится наш пересидент. Важно то, что он многим людям в своей стране не нравится, а ещё продолжает вести всех в пропасть за собой, а самые нищие и бездумные слои населения его в этом поддерживают. Их хоть блокадным хлебом корми или клейстер из обой вари в качестве пропитания, за своего владыку и не на такие унижения готовы, зато он себе очередной дворец или яхту построит.
+89
-20
+69
Ответ T622222
В США 90% наплевать на Россию и половину точно на карте не покажут где это находится . Они живут своей жизнью и политика это наша давняя история тем более США не надо каждую минуту показывать новости о России так как на нее свои беды не свалить. Диаспора наша не на первых местах и американцы такие товарищи им на все остальное глубоко наплевать.
+ вспомнилась шутка из " Друзей":
- А если я стану президентом?
- У нас будет много проблем, потому что ты не знаешь, где находятся другие страны.
+44
-4
+40
это потому, что они не знают, что такое зп 250-400, пенсии 150-200, кредиты 16%, ипотека 21%.
а как узнали - сразу разонравился бы.
+35
-6
+29
Ответ Константин Мееров
Комментарий скрыт
Печально, что сами американцы об этом не знают. 50% всей еды, которая продаётся в США, отправляют на свалку, даже не съев. Выкидывают бытовую технику работающую и смартфоны бомжам в коробку складывают, видимо от крайней степени бедности.
+37
-17
+20
Придёт время и Моль станет мемом как Иди Амин.
+39
-20
+19
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий удален модератором
А вы госдолг США видели(с)
+24
-6
+18
если его рассматривать, как персонаж из сериала,то да - прикольный, но не жить в этом сериале
+21
-3
+18
Заберите его, пожалуйста
+30
-13
+17
Ответ Log in
Даже почитать их классику или новьё - они мира не видели, хотя был период, что в Европу, Египет наезжать любили богачи(не пролетариат, вы о чем?), считая своими курортами, вместе с британцами(британские романы конца 19-начала 20 веков все на Ривьере или где-то в колониях. А что мы сами знаем о них? Да примерно то же. В Айдахо совсем не та жизнь, как в Нью-Йорке, а во Флориде не то, что в Оклахоме
То, что у нас любят судить о чужих странах по художественным произведениям, в основном — кино, или вот как ты — по книжкам, уже говорит о том, что Россия — страна, изолированная от внешнего мира, теперь еще и открыто изоляционистская, а по-сути уже давно. Это же страшный сон режима, что народ своими глазами посмотрит как оно там и сравнит. А по статистике 69% россиян никогда не было за рубежом, никогда не выезжали за пределы региона — 30%, американцев — 40% и 11% за пределы своего штата соответственно.
+14
-4
+10
Для тех, кто не читал новость : Путин - стереотип вместе с остальными(ха-ха)
+10
-4
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Печально, что сами американцы об этом не знают. 50% всей еды, которая продаётся в США, отправляют на свалку, даже не съев. Выкидывают бытовую технику работающую и смартфоны бомжам в коробку складывают, видимо от крайней степени бедности.
А бомжи, которым смартфоны отдают - они бомжи чисто для души или от богатства?)
+12
-7
+5
Ответ Kerghoodoo
Неприятное пишут, что ли? Ущемился?
Что тебя "ущемляет" то??
Барину-голубчику ручку по-це-ло-вать!
+9
-4
+5
Ответ T622222
В США 90% наплевать на Россию и половину точно на карте не покажут где это находится . Они живут своей жизнью и политика это наша давняя история тем более США не надо каждую минуту показывать новости о России так как на нее свои беды не свалить. Диаспора наша не на первых местах и американцы такие товарищи им на все остальное глубоко наплевать.
Так их воспитали, люди зациклены на себе и на своей стране, с детства учатся зарабатывать деньги. Маленькие американцы с детства, даже скворечники продают в рассрочку и с нулевыми процентами по кредиту. Я не шучу, это основа их капитализма.
+19
-15
+4
Ответ Log in
+ вспомнилась шутка из " Друзей": - А если я стану президентом? - У нас будет много проблем, потому что ты не знаешь, где находятся другие страны.
)))
+

«- Передай Дэвиду, чтоб он собирал вещи, мы летим в Минск.
- Минск?
- Минск - это в России.
- Я знаю, где находится Минск.»
+3
0
+3
Ответ Artem Ka
В фантазиях тех, кто через Верхний Ларс с Родины быстро свалил)
отнюдь
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+3
Ответ Alkiviad7
Кто такой Василич?
Масляков
+3
0
+3
Ответ Artem Ka
А бомжи, которым смартфоны отдают - они бомжи чисто для души или от богатства?)
Это выбор свободных людей, нам не понять
+3
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+2
Ответ T622222
В США 90% наплевать на Россию и половину точно на карте не покажут где это находится . Они живут своей жизнью и политика это наша давняя история тем более США не надо каждую минуту показывать новости о России так как на нее свои беды не свалить. Диаспора наша не на первых местах и американцы такие товарищи им на все остальное глубоко наплевать.
Да, свои беды на неё не свалить - только избрание Трампа на вмешательство российских хакеров и повышение цен на бензин на Путина. А так да, не свалить.
+3
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+2
Ответ Alkiviad7
Кто такой Василич?
Путин
+2
0
+2
Ответ болие лимение
То, что у нас любят судить о чужих странах по художественным произведениям, в основном — кино, или вот как ты — по книжкам, уже говорит о том, что Россия — страна, изолированная от внешнего мира, теперь еще и открыто изоляционистская, а по-сути уже давно. Это же страшный сон режима, что народ своими глазами посмотрит как оно там и сравнит. А по статистике 69% россиян никогда не было за рубежом, никогда не выезжали за пределы региона — 30%, американцев — 40% и 11% за пределы своего штата соответственно.
А это в обратную сторону работает? Ведь в США любят судить о чужих странах, особенно о России в основном по кино или книгам. Или так только о России можно говорить?))
+2
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Когда я был еще моложе, чем сейчас, очень любил я почитать мой любимый журнал "Корея сегодня". Особенно радовал меня специальный раздел в журнале, в котором публиковались многочисленные письма зарубежных читателей о том, как они любят и уважают Ким Ир Сена, дедушку нынешнего Ына.

Не знаю, почему об этом вспомнилось.
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Путин также популярен в Канаде.
Путин (фр. poutine) — национальное квебекское блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром (cheese curds) и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой.
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Ответ Otto Kretschmer
Любому адеквату понятно что политический партнёр.
Ну так и любому адеквату понятно,что у Путина политические партнеры только в странах третьего порядка.Не считая Китай.
А я угараю с тебя что он якобы демократ)
Но ты сразу байдена приплетаешь.
Но про него не слова ,ни в статье,ни в комменте.
я то признаю что чушь спорол про портнера.
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Ответ T622222
В США 90% наплевать на Россию и половину точно на карте не покажут где это находится . Они живут своей жизнью и политика это наша давняя история тем более США не надо каждую минуту показывать новости о России так как на нее свои беды не свалить. Диаспора наша не на первых местах и американцы такие товарищи им на все остальное глубоко наплевать.
Как можно на карте не показать Россию?)) это же каким глупым надо быть?
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Ну, в США (особенно Техасе) и Трамп многим-многим нравится. Идиотов везде хватает.
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Ответ Otto Kretschmer
Потому что Путин демократ!
Дементик!
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Ответ Dr. Heisenberg
Ну, в США (особенно Техасе) и Трамп многим-многим нравится. Идиотов везде хватает.
А не идиотам, априори нравится его визави Джо? Ну соберись. Демократы крайне левого толка уже в сомнениях. Как он сможет победить? Хватит издеваться над больным стариком.
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Комментарий удален модератором
Извне Путин выглядит весьма сильным управленцем. На фоне аутиста Байдена или педоМакрона

Изнутри конечно будут видны нюансы
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