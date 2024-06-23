«Путин многим-многим нравится в США. В команде шутили про него, водку, медведей». Экс-футболист «Остин Боулд» Сарамутин об игре в США
Валерий Сарамутин высказался об отношении к Владимиру Путину в США.
Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».
– В 2019-м ты, в 24 года, перебрался в американский чемпионшип – USL. Как?
– Был выбор: оставаться в ФНЛ или попробовать что-то новое. Решил изменить жизнь.
В США про меня давно знали: еще в академии «Динамо» приходило двойное предложение – от «Чикаго Файр» и сборной США U-21. Игра за молодежку – одно из условий клуба, но «Динамо» не отпустило. Говорили, что буду считаться легионером, если [спортивный] паспорт поменяю.
Старался переубедить, не вышло. В то же время в «Чикаго» перешел Швайнштайгер. Подумал: «Прикольно. Мог поиграть с ним».
В 2019-м на меня вышел «Остин Боулд» – совсем новая команда, очень хороший состав. Нападающий Клебер, который в «Динамо» Киев поиграл. Левый защитник Эдсон Брафхейд, выходил на замену в финал ЧМ-2010 за Голландию. Хавьер Баэс – мексиканец, был в финале Кубка Либертадорес.
Оказался там самым молодым, но неплохой сезон провел (27 матчей, 8-й по игровому времени – Спортс).
– В команде шутили о том, что ты из России?
– Про водку, медведей и Путина. Стандартно (улыбается). В США люди порой не знают, что и где находится [географически], но эти три вещи понятны всем.
Что про Путина говорили? Он многим-многим нравится, – рассказал Сарамутин Спортс.
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- А если я стану президентом?
- У нас будет много проблем, потому что ты не знаешь, где находятся другие страны.
а как узнали - сразу разонравился бы.
Барину-голубчику ручку по-це-ло-вать!
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«- Передай Дэвиду, чтоб он собирал вещи, мы летим в Минск.
- Минск?
- Минск - это в России.
- Я знаю, где находится Минск.»
Не знаю, почему об этом вспомнилось.
Путин (фр. poutine) — национальное квебекское блюдо быстрого питания, состоящее из картофеля фри, посыпанного молодым рассольным сыром (cheese curds) и политого слегка подслащённой гарнирной подливкой.
А я угараю с тебя что он якобы демократ)
Но ты сразу байдена приплетаешь.
Но про него не слова ,ни в статье,ни в комменте.
я то признаю что чушь спорол про портнера.
Изнутри конечно будут видны нюансы