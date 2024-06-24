«В Америке все по желанию. Перед кем вставать на колено? В клубе никого не принуждали». Сарамутин об отказе поддержать BLM

Валерий Сарамутин рассказал, почему не поддержал акцию BLM.

– После хорошего первого сезона в USL ты перестал играть, потому что не встал на колено перед матчем – в поддержку движения Black Lives Matter. Что произошло?

– Нам сказали так: встают те, кто хотят. Никого не принуждали, поэтому не я один отказался. Мексиканцы, бразильцы – тоже. В США по этому поводу шумихи не было.

Но в клубе чуть напряглись, президент общался – со всей командой, но в мягком формате. Подходил тренер: «Есть желание встать на колено в следующий игре?» – «Я подумаю». Штрафов не было, на тренировки допускали, но я попал на карантин – сосед по дому сдал положительный тест на ковид.

– Ты пропустил пару игр, потом три раза подряд выходил на замену. А 31 августа – против «Оклахомы» – снова не встал на колено.

– Это на скамейке было. Я в запасе начал – вышел в самой концовке.

Но проблемы серьезнее начались именно из-за ковида – клуб попросил сократить зарплату вдвое. Я отказался. Потом случился инцидент с Клебером – его заменили на темнокожего молодого парня, он в раздевалке высказал штабу: «Почему играют не сильнейшие?». Поддержал его – мы хорошо общались, он знал немного русский по игре в киевском «Динамо».

– Почему ты решил не вставать на колено?

– Не видел необходимости. Непонятен этот жест: зачем, почему на колено, перед кем. В Америке все делается по желанию – вот я и не стал.

– Как история с BLM проходила в обычной жизни?

– В Техасе все спокойно, В Нью-Йорке (где тогда жил отец) – были погромы. Но в Америке всегда какие-то протесты, по любым событиям: где-то бензин подорожал, кого-то посадили, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

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