«В Америке все по желанию. Перед кем вставать на колено? В клубе никого не принуждали». Сарамутин об отказе поддержать BLM

Теги МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Сарамутин Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Валерий Сарамутин рассказал, почему не поддержал акцию BLM.

– После хорошего первого сезона в USL ты перестал играть, потому что не встал на колено перед матчем – в поддержку движения Black Lives Matter. Что произошло? 

– Нам сказали так: встают те, кто хотят. Никого не принуждали, поэтому не я один отказался. Мексиканцы, бразильцы – тоже. В США по этому поводу шумихи не было.

Но в клубе чуть напряглись, президент общался – со всей командой, но в мягком формате. Подходил тренер: «Есть желание встать на колено в следующий игре?» – «Я подумаю». Штрафов не было, на тренировки допускали, но я попал на карантин – сосед по дому сдал положительный тест на ковид.

– Ты пропустил пару игр, потом три раза подряд выходил на замену. А 31 августа – против «Оклахомы» – снова не встал на колено.

– Это на скамейке было. Я в запасе начал – вышел в самой концовке.

Но проблемы серьезнее начались именно из-за ковида – клуб попросил сократить зарплату вдвое. Я отказался. Потом случился инцидент с Клебером – его заменили на темнокожего молодого парня, он в раздевалке высказал штабу: «Почему играют не сильнейшие?». Поддержал его – мы хорошо общались, он знал немного русский по игре в киевском «Динамо».

– Почему ты решил не вставать на колено? 

– Не видел необходимости. Непонятен этот жест: зачем, почему на колено, перед кем. В Америке все делается по желанию – вот я и не стал.

– Как история с BLM проходила в обычной жизни? 

– В Техасе все спокойно, В Нью-Йорке (где тогда жил отец) – были погромы. Но в Америке всегда какие-то протесты, по любым событиям: где-то бензин подорожал, кого-то посадили, – рассказал хавбек «Тандема» в интервью Спортсу.

Сарамутин – воспитанник «Динамо». В 2019-м он уехал в Первую лигу США в команду «Остин Боулд». Сейчас Сарамутину 29 лет – он играет в Winline Медиалиге за «Тандем».

Дробовик в машине, банды как в ГТА 5: каково уехать из ФНЛ в американский чемпионшип

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А почему темнокожие игроки должны ставать на колени?
Мышечная память
+30
-3
+27
В 2020 году рассказывал, что "отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено"
https://www.sports.ru/football/1091258344-v-ssha-igroka-iz-rossii-otstranili-ot-matchej-iz-za-otkaza-vstavat-na-.html
+22
-5
+17
А почему темнокожие игроки должны ставать на колени?
+13
0
+13
Ответ deligy
В 2020 году рассказывал, что "отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено" https://www.sports.ru/football/1091258344-v-ssha-igroka-iz-rossii-otstranili-ot-matchej-iz-za-otkaza-vstavat-na-.html
Обычное трепло, не удивительно
+7
-2
+5
Негр, гоу, гоу! (С)
+5
-2
+3
Все знают, что только в Америке 115 поправка и настоящая свобода выбора. Хочешь - встаёшь на одно колено, хочешь - на два.
+6
-3
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А почему темнокожие игроки должны ставать на колени?
Это их привычная поза.
+3
-1
+2
Ответ deligy
В 2020 году рассказывал, что "отстранили от матчей из-за отказа вставать на колено" https://www.sports.ru/football/1091258344-v-ssha-igroka-iz-rossii-otstranili-ot-matchej-iz-za-otkaza-vstavat-na-.html
Вроде тоже самое. Отстранили вместе с Клебером. Да по поводу колена напрягали, но отстранили не за это.
+2
0
+2
в Америке всё по желанию. хочешь - поддерживаешь БЛМ, хочешь - ЛГБТК+.

КАЙФ!
+2
-2
0
Иногда мне кажется, что редакция Спортс - очень умная и в меру "ватная", потому как подкидывать такие новости - это очень тонко. Так развенчивать мифы о Западе и оставаться самым либеральным рупором - это достижение Эха ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий