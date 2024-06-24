«Против нашей бровки тяжело накалять. Здесь мы никому не уступим». Главный тренер FN Смирнов о предстоящем матче с «БроукБойз»

Дмитрий Смирнов высказался о матче «БроукБойз» – Fight Nights.

Fight Nights обыграли «Тандем» (2:1) в ответном матче четвертьфинала Winline Медиалиги и встретятся в полуфинале с «БроукБойз».

– Почему команда всегда добавляет во втором тайме?

– Это характер пацанов. Они умеют добавить скорости, агрессии. Это что-то внутреннее.

– Это сверхусилие?

– Да, скажем так. Где-то надо доставать из себя. Это что-то такое, мужское.

– Очень много забивают у вас центральные защитники. Вы это наигрываете?

– Они очень хорошо играют головой, молодцы. Нельзя это не использовать. Не скажу, что прямо много работаем над этим, но уделяем время.

– Впереди «Броуки». Насколько это сложный соперник для вас? Смотрели уже что-то?

– Одну игру смотрел. Конечно, сложный соперник, гранд нашей лиги. Надеюсь, что-то сможем противопоставить.

– Не пугает ли, что за них играет один из лучших бомбардиров лиги, который уже и со своей половины забивает?

– Нет. Это наоборот интересно – играть с сильными футболистами.

– Атмосфера на бровке будет накаленная. Там Райзен, Егоров, которые всегда держат в напряжении обе команды.

– Против нашей бровки тяжело накалять. Здесь мы точно никому не уступим, – заявил главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.