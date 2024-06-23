Fight Nights переиграли «Тандем» в четвертьфинале МФЛ на «Москвиче». Команда Гаджиева два сезона подряд выходит в полуфинал Медиалиги

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Fight Nights обыграли «Тандем» в четвертьфинале Winline Медиалиги.

Fight Nights по сумме двух встреч переиграли «Тандем» со счетом 4:2. Команда вышла второй сезон подряд в полуфинал. Там они встретятся с «БроукБойз».  

Ответный матч

23 июня, воскресенье

Fight Nights – «Тандем» – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дворников (11), 1:1 – Кокаев (32), 2:1 – Пухов (36).

Fight Nights: Лукичев, Эль Матадор, Матвийчук, Кокаев, Лысов, Гадзаов, Резков, Абациев, Барышев, Саньков, Щербак.

«Тандем»: Зириков И., Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Рощин, Егорушкин, Чуперка, Бурдыкин, Дворников.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился победой Fight Nights в серии буллиталити (1:1, 4:1 Б). По итогам первой встречи FN имеют преимущество в один мяч.

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