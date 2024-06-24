Несколько игроков команд-участниц 1/4 финала Медиалиги были высажены с поезда из Нижнего Новгорода

Несколько футболистов МФЛ высадили из поезда Нижний Новгород – Москва.

После ответных матчей четвертьфинала команды возвращались в Москву на поезде из Нижнего Новгорода.

Футболисты « » и « » ехали вместе в одном вагоне. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что игроки распивают алкогольные напитки.

Видео сняла начальница поезда: она неоднократно делала замечания футболистам по поводу их поведения и употребления спиртного. В частности, с ней пререкались игроки 2D Артур Газданов, которого начальница поезда просила прекратить распивать алкоголь, и Иван Коршунов, которому было сделано замечание за вытянутые ноги на подголовник соседнего сиденья.

Позже президент «БроукБойз» сообщил, что несколько человек из его команды были высажены из поезда.