Деобальд о первом голе за «Титан»: «Надеюсь, приберег голы еще и на полуфинал и финал»

Павел Деобальд высказался о своем первом голе за «Титан».

– Поздравляю с первым голом за «Титан». Почему так долго не мог забить?

– Я себе не ставлю цели забивать голы. Главное, чтобы команда побеждала. Приберег голы для четвертьфинала? Надеюсь, еще и на полуфинал и финал осталось.

– Это твой второй гол в Медиалиге. Помнишь свой первый гол?

– Да, за Reality. По-моему, мы играли с Tamo Junto.

– DMedia – организованная команда, но уже по сумме двух матчей проигрывают вам 0:3. Почему так?

– Мы хотим доказать, что тот матч в Минске был просто недоразумением. Когда они нас переиграли со счетом 2:1 из-за судейской ошибки.

– Когда такой удобный результат, есть соблазн расслабиться. Как спокойно доиграть матч?

– Я не думаю, что мы будем играть спокойно. Будем наращивать темп и постараемся забить еще один, два или, если повезет – три, – рассказал хавбек «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.