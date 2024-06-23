«Титан» переиграл DMedia по сумме двух встреч – 5:1. Действующий чемпион сыграет с 2Drots в полуфинале

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DMedia и «Титан» играют в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Титан» обыграл DMedia (4:1) в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги. В полуфинале команда Шамиля Курбанова встретится с 2Drots.

Ответный матч

23 июня, воскресенье

DMedia – «Титан» – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шульга Е. (8), 0:2 – Деобальд (9), 1:2 – Арко (24, пенальти), 1:3 – Шахбанов (34, пенальти), 1:4 – Сухов (43).

DMedia: Забродский, Риос, Третьяк, Щипов, Лухвич, Ловгач, Арко, Бага, Воробьев, Ольховский, Воронков.

«Титан»: Арби, Малания, Шустиков, Шульга Е., Шахбанов, Вульф, Деобальд, Алтунин, Киселев, Алумона, Корж. 

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился победой «Титана» в основное время (1:0).
 
 
 

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3 комментария
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Ответ mbauer
Ребят, а кто знает, есть ли какие-то настройки, чтобы такой шняги в ленте не видеть?
Нормальная лента 😏😏😏
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За Титан 🤘🤘🤘
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