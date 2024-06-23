«Титан» переиграл DMedia по сумме двух встреч – 5:1. Действующий чемпион сыграет с 2Drots в полуфинале

DMedia и «Титан» играют в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Титан» обыграл DMedia (4:1) в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги. В полуфинале команда Шамиля Курбанова встретится с 2Drots.

Ответный матч

23 июня, воскресенье

– «Титан» – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шульга Е. (8), 0:2 – Деобальд (9), 1:2 – Арко (24, пенальти), 1:3 – Шахбанов (34, пенальти), 1:4 – Сухов (43).

DMedia: Забродский, Риос, Третьяк, Щипов, Лухвич, Ловгач, Арко, Бага, Воробьев, Ольховский, Воронков.

«Титан»: Арби, Малания, Шустиков, Шульга Е., Шахбанов, Вульф, Деобальд, Алтунин, Киселев, Алумона, Корж.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч закончился победой « » в основное время (1:0).





