Экс-главный тренер «Амкала» Зубко о серии поражений от 2Drots: «Надо уже обыгрывать. Все серии когда-то должны заканчиваться»

Денис Зубков высказался о противостоянии «Амкала» и 2Drots.

– Как вам Сослан Маратович как тренер?

– Он грамотный специалист. Проработал не в одной команде. Он сам бывший игрок, поиграл в Спартаке». Он знает, что делать.

– Как вы объясните, почему «Амкал» не вышел с 1-го места?

Где-то не складывалось, где-то не забивали хорошие моменты. Я смотрел матч в Минске, той штанге нужно памятник поставить. Было много моментов, где реализация подводила.

Есть матчи, где «Амкал» владеет полностью инициативой, создает много моментов. Но когда ты не забиваешь, любая ошибка может привести к голу в свои ворота. Здесь так и произошло.

– Нас ждет четвертьфинал «Амкал» – 2Drots. Сможет «Амкал» переиграть их?

Надо уже обыгрывать. Уже на протяжении долгого времени «Амкал» без побед над 2Drots. Все серии когда-то должны заканчиваться. 2D сейчас набрали хороший ход. Нас ждет праздник футбола из двух матчей.

Серия из двух матчей – это хорошее нововведение, есть право на ошибку. Как мне новое правило буллитальти в плей-офф? Надо посмотреть, как оно себя проявит. Если игра была равная, а буллитальти – это лотерея. И начинать второй матч с отставания по счету, мне кажется, не совсем правильно. Нужно это пройти, чтобы, понять правильно это или нет, – рассказал бывший главный тренер « » в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Напомним, «Амкал» и 2Drots сыграют между собой в 1/4 финала .