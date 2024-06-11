Камил Гаджиев: «Мы были счастливы вничью завершить матч с GOATS таким составом. Со словами «договорной матч» отправляйтесь куда подальше»

Камил Гаджиев ответил на претензии о том, что матч FN – GOATS был договорным.

GOATS и Fight Nights вышли в плей-офф благодаря ничьей в 8-м туре МФЛ-5 (0:0, 2:1 Б) в основное время.

«Мы договорились с Дурасовым на AGM следующим образом: если «Матч ТВ» обыгрывает «Рому» в основное время, то мы принципиально будем играть с GOATS на победу. Потому что мы не могли не поддержать «Матч ТВ».

Но они поставили нас в неловкое положение, «Матч ТВ» проиграл. Проиграй мы GOATS, «Рома» прошла бы в плей-офф. Теперь-то мы знаем, что выиграли челлендж, прошли бы и так, но кто тогда об этом знал?

Я пообещал своей команде, что в этом матче сыграют все, у кого не было практики. Решил, что не буду от общения отходить. Верите – многие были против. Потому что выпускать такой состав во втором тайме – это авантюра.

Я просто верю в своих ребят, они вышли и показали. Даже в таком составе сыграли вничью с не самой плохой командой МФЛ. GOATS, увидев на поле ребенка, перестали играть? Я согласен, что если против тебя играет ребенок, то ты играешь с какой-то поблажкой. Но что мешало им забивать? Тем более, они хотели это сделать, но не смогли.

Да, мы играли на ничью, но в том смысле, что мы счастливы вничью таким составом матч завершить. А GOATS хотели забить. Поэтому со словами «договорной матч» отправляйтесь куда подальше.

А матч можете еще раз пересмотреть. На поле был Шарип Алиев, Артур Пронин, Гаджи Ракета, Нико и так далее. Они реально делали вещи», – заявил президент Fight Nights.