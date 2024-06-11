Первые полуфинальные матчи МФЛ-5 пройдут в Екатеринбурге. Два ответных матча 1/4 могут пройти в Нижнем Новгороде, Оренбурге или Воронеже
Winline Медиалига впервые проведет матчи на «Екатеринбург-Арене».
Об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов.
«Стадия уайлд-кард – все четыре матча в Москве. 1/4 финала – все первые матчи в Москве. Ответные матчи 1/4 – поедем.
Поедет два матча. Хочется максимально красивую афишу отвезти в города, где клубы не каждые выходные играют. Мы в переговорах и с Нижним Новгородом, и с Воронежом, и с Оренбургом. Кто быстрее скажет «да», туда мы и поедем.
Могу сказать точно, что два первых матча полуфинала мы играем в Екатеринбурге. По 1/4 финала пока не могу сказать точно, потому что мы в переговорах», – заявил Осипов.