«Народная Команда» сыграет с ФК «Матч ТВ», «Эгриси» – с «Чисто Питер». Расписание квалификации в Кубок Медиалиги

Теги СКА Ростов Эгриси ЛФК Рома Winline Медиалига Деньги Рокетов ФК Матч ТВ Николай Осипов Народная Команда Чисто Питер Lotus Медиафутбол

Стало известно расписание в Кубок Медиалиги.

Кубок Медиалиги. Квалификация

15 июня, суббота

«Эгриси»– «Чисто Питер». Начало матча – 11:00;

СКА – «Деньги Рокетов». Начало матча – 14:30;

16 июня, воскресенье

ЛФК «Рома» – Lotus. Начало матча – 11:00;

ФК «Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало матча – 14:30.

Победители данных матчей встретятся с победителями пар проигравших команд из стадии уайлд-кард МФЛ-5. Далее победившие команды встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала.

Ранее Николай Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого рассказывал, что 4 полуфиналиста МФЛ-5 попадут в Кубок лиги напрямую, 4 проигравших команды в 1/4 финала спускаются в квалификацию. Также будут приглашены 4 самые интересные команды года.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Эгоиси. Lotus. Матч тв 🤘🤘🤘
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий