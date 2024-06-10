«Народная Команда» сыграет с ФК «Матч ТВ», «Эгриси» – с «Чисто Питер». Расписание квалификации в Кубок Медиалиги

Стало известно расписание в Кубок Медиалиги.

Кубок Медиалиги. Квалификация

15 июня, суббота

«Эгриси»– «Чисто Питер». Начало матча – 11:00;

СКА – «Деньги Рокетов». Начало матча – 14:30;

16 июня, воскресенье

ЛФК «Рома» – Lotus. Начало матча – 11:00;

ФК «Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало матча – 14:30.

Победители данных матчей встретятся с победителями пар проигравших команд из стадии уайлд-кард МФЛ-5. Далее победившие команды встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала.

Ранее Николай Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого рассказывал, что 4 полуфиналиста МФЛ-5 попадут в Кубок лиги напрямую, 4 проигравших команды в 1/4 финала спускаются в квалификацию. Также будут приглашены 4 самые интересные команды года.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.