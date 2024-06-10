При ничьих в первых матчах 1/4 и 1/2 финалов Медиалиги будет проводиться серия буллиталити

Серии буллиталити будут при ничьих в первых матчах 1/4 и 1/2 финала МФЛ-5.

Об этом рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов в беседе с корреспондентом Спортса Степаном Кашинцевым.

Если первый матч заканчивается вничью, то играется серия буллиталити.

Победившая команда получает +1 гол к итоговому счету первого матча.

Если по сумме двух матчей между командами ничья, то проводится серия буллиталити.