При ничьих в первых матчах 1/4 и 1/2 финалов Медиалиги будет проводиться серия буллиталити

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Серии буллиталити будут при ничьих в первых матчах 1/4 и 1/2 финала МФЛ-5.

Об этом рассказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов в беседе с корреспондентом Спортса Степаном Кашинцевым.

Если первый матч заканчивается вничью, то играется серия буллиталити.

Победившая команда получает +1 гол к итоговому счету первого матча.

Если по сумме двух матчей между командами ничья, то проводится серия буллиталити.

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