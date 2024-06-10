ФК «Деньги» прекратит свое существование. Станос заявил, что возможна коллаборация с Lit Energy

Станос рассказал, что проект ФК «Деньги» прекратит свое существование.

Ранее ФК «Деньги» осуществили слияние с Rocket Team, создав команду «Деньги Рокетов».

Станос заявил, что не совсем доволен проведенным слиянием, так как возникли проблемы со спонсором, и бюджет оказался очень ограниченным.

Президент ФК «Деньги» объявил, что проект перестанет существовать в исходном виде, но возможна дальнейшая коллаборация с новой командой блогера Литвина Lit Energy.