ФК «Деньги» прекратит свое существование. Станос заявил, что возможна коллаборация с Lit Energy

Теги Winline Медиалига Деньги Рокетов «STANOS» Стас Малиев Михаил Литвин Медиафутбол

Станос рассказал, что проект ФК «Деньги» прекратит свое существование.

Ранее ФК «Деньги» осуществили слияние с Rocket Team, создав команду «Деньги Рокетов».

Станос заявил, что не совсем доволен проведенным слиянием, так как возникли проблемы со спонсором, и бюджет оказался очень ограниченным.

Президент ФК «Деньги» объявил, что проект перестанет существовать в исходном виде, но возможна дальнейшая коллаборация с новой командой блогера Литвина Lit Energy.

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