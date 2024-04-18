ФК «Деньги» и Rocket Team объявили о слиянии. Клуб будет называться «Деньги Рокетов»

Стало известно об объединении ФК «Деньги» и Rocket Team.

Официальное название клуба – «Деньги Рокетов».

Ранее Станос заявлял, что объединение клубов не состоится, а ФК «Деньги» зайдет в пятый сезон Winline Медиалиги самостоятельно.

Также известно, что футболисты Rocket Team не могут сыграть за клуб до шестого тура МФЛ-5. Однако спортивный директор Медиалиги Дмитрий Кортава считает, что игроки могут сыграть с первого тура.