«Я же от феррари не отказался, почему бы от дорогого защитника отказывался». Станос о возможном выступлении игроков Rocket Team за «Деньги Рокетов»

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Деньги Рокетов «STANOS» Стас Малиев Rocket Team Медиафутбол

Станос высказался о возможном выступлении игроков Rocket Team за «Деньги Рокетов».

– Было непонятно, можно ли будет игрокам «Рокетов» играть с 1-го тура. Хотя Кортава говорил, что он не против. Насколько ты согласен с этим решением?

– Какая разница, что говорил Кортава, вы же регламент читаете?

Конечно, я бы хотел, чтобы игроки Rocket Team играли за нас с 1-го тура. Но какое имеет отношение, хотел бы я этого или нет. Был регламент, и мы заранее знали, что так не получится сделать.

У нас была травма у игрока. Насколько я знаю, у «Рокетов» есть какой-то дорогой защитник. Мы бы отказались от дорогого защитника? Я же от феррари не отказался, почему бы от защитника отказывался, – рассказал президент «Деньги Рокетов» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.

Напомним, ФК «Деньги» и Rocket Team объединились и принимают участие в пятом сезоне Медиалиги под названием «Деньги Рокетов».

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