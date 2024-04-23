«Я же от феррари не отказался, почему бы от дорогого защитника отказывался». Станос о возможном выступлении игроков Rocket Team за «Деньги Рокетов»
Станос высказался о возможном выступлении игроков Rocket Team за «Деньги Рокетов».
– Было непонятно, можно ли будет игрокам «Рокетов» играть с 1-го тура. Хотя Кортава говорил, что он не против. Насколько ты согласен с этим решением?
– Какая разница, что говорил Кортава, вы же регламент читаете?
Конечно, я бы хотел, чтобы игроки Rocket Team играли за нас с 1-го тура. Но какое имеет отношение, хотел бы я этого или нет. Был регламент, и мы заранее знали, что так не получится сделать.
У нас была травма у игрока. Насколько я знаю, у «Рокетов» есть какой-то дорогой защитник. Мы бы отказались от дорогого защитника? Я же от феррари не отказался, почему бы от защитника отказывался, – рассказал президент «Деньги Рокетов» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.
Напомним, ФК «Деньги» и Rocket Team объединились и принимают участие в пятом сезоне Медиалиги под названием «Деньги Рокетов».