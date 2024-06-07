СКА Басты проиграл все 7 матчей, пропустил 18 голов и занял последнее место в группе в первом сезоне в Медиалиге

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

СКА Басты провалил дебютный сезон в Winline Медиалиге.

В январе этого года руководитель клуба из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко объявил о переводе команды из Второй лиги в МФЛ.

СКА попал в группу с «Титаном», «Родиной Медиа», Fight Nights и «Ромой». Также на групповой стадии армейцы сыграли с Lotus, «Народной Командой» и «БроукБойз».

В семи матчах команда потерпела семь поражений – четыре в основное время и три по буллиталити (смесь пенальти и буллитов – Спортс) после ничьих в основное время.

Набрав в семи турах три очка (в МФЛ команда зарабатывает одно очко за ничью, если проигрывает в серии буллиталити – Спортс), СКА занял в своей группе последнее место. Разница мячей – 8:18.

До перехода в МФЛ СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

Битва за плей-офф Медиалиги: участвуют 13 команд, остался последний тур. Здесь – все расклады

Турнирная таблица Медиалиги 

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Моя игра, моя игра...
+47
0
+47
какой рэпер, такая и команда, увы, жаль настоящий ростовский СКА😎
+42
-2
+40
булиталити госпади. они там сатану еще не вызвали?
+17
-2
+15
Ждем такие же новости про СКА Ротенберга
+9
-1
+8
Ну и стоило убивать некогда именитый клуб ради Медиалиги?
+9
-2
+7
Участь хуже смерти для клуба. После смерти и ликвидации есть хотя бы шанс на возрождение команды. А тут - лишь ужас без надежды и конца.
+4
0
+4
Нагнули Нагано, но Василию эта поза нравится
+5
-1
+4
Дорого СКА Ростову обошёлся отскок в кубке СССР 1981
+5
-3
+2
Ответ Max Volkov
булиталити госпади. они там сатану еще не вызвали?
Да это просто выход 1 на 1 без защитников. Вполне себе интересный "стандарт" сам по себе. В качестве альтернативе пенальти и в качестве элемента шоу, почему бы и нет?
+6
-4
+2
(...)Баста, карапузики,
кончилися танцы!
+2
0
+2
Этому сладенькому,только в рекламе шампуня сниматься, а не клубом с историей управлять)
+2
0
+2
А что медийного в этой команде?
Там же явно сам Баста в составе не числится. Так что эта команда там вообще забыла?
Я, конечно, понимаю, что там и у других команд от медийности осталось мало, но "мало" - это хотя бы что-то. А у СКА что от медийности?
+2
0
+2
Баста: «Я тратил на СКА до 300-500 млн рублей в год. Не вижу смысла играть в Медиалиге, говорю прямо и честно»
+2
0
+2
Так плачет веснаааа
0
0
0
Так и надо!
0
0
0
Это всё кармочка за слова Басты .
0
0
0
Рома и бутылка 🥃
0
0
0
Даже в медиалиге огрёб "гопник" с Голоса
0
0
0
Вася - альбатрос !
0
0
0
Ответ Max Volkov
булиталити госпади. они там сатану еще не вызвали?
Посмеялся от души
0
0
0
Ответ Max Volkov
булиталити госпади. они там сатану еще не вызвали?
буллщиталити
0
0
0
Ответ Полуэктов Пётр
А что медийного в этой команде? Там же явно сам Баста в составе не числится. Так что эта команда там вообще забыла? Я, конечно, понимаю, что там и у других команд от медийности осталось мало, но "мало" - это хотя бы что-то. А у СКА что от медийности?
У них Серега Брейн директор медиа части, тренер тоже медийный, Михалыч, был помощником Иваныча в Амкале, есть парочка медиа игрочков по типу Васиченко,Гайнуллина, Комиса, Сида,Кашай ушел недавно вместе с Овечкиным
0
0
0
Ответ Pertinax Gandi
Ну и стоило убивать некогда именитый клуб ради Медиалиги?
Его новодел к ска не имеет никакого отношения
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий