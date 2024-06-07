СКА Басты проиграл все 7 матчей, пропустил 18 голов и занял последнее место в группе в первом сезоне в Медиалиге

СКА Басты провалил дебютный сезон в Winline Медиалиге.

В январе этого года руководитель клуба из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко объявил о переводе команды из Второй лиги в МФЛ.

СКА попал в группу с «Титаном», «Родиной Медиа», Fight Nights и «Ромой». Также на групповой стадии армейцы сыграли с Lotus, «Народной Командой» и «БроукБойз».

В семи матчах команда потерпела семь поражений – четыре в основное время и три по буллиталити (смесь пенальти и буллитов – Спортс) после ничьих в основное время.

Набрав в семи турах три очка (в МФЛ команда зарабатывает одно очко за ничью, если проигрывает в серии буллиталити – Спортс), СКА занял в своей группе последнее место. Разница мячей – 8:18.

До перехода в МФЛ СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

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