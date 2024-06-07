СКА Басты проиграл все 7 матчей, пропустил 18 голов и занял последнее место в группе в первом сезоне в Медиалиге
СКА Басты провалил дебютный сезон в Winline Медиалиге.
В январе этого года руководитель клуба из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко объявил о переводе команды из Второй лиги в МФЛ.
СКА попал в группу с «Титаном», «Родиной Медиа», Fight Nights и «Ромой». Также на групповой стадии армейцы сыграли с Lotus, «Народной Командой» и «БроукБойз».
В семи матчах команда потерпела семь поражений – четыре в основное время и три по буллиталити (смесь пенальти и буллитов – Спортс) после ничьих в основное время.
Набрав в семи турах три очка (в МФЛ команда зарабатывает одно очко за ничью, если проигрывает в серии буллиталити – Спортс), СКА занял в своей группе последнее место. Разница мячей – 8:18.
До перехода в МФЛ СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».
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кончилися танцы!
Там же явно сам Баста в составе не числится. Так что эта команда там вообще забыла?
Я, конечно, понимаю, что там и у других команд от медийности осталось мало, но "мало" - это хотя бы что-то. А у СКА что от медийности?