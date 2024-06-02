Баста: «СКА – религиозное явление, выбор моей жизни. Всем приятно болеть за «Реал» и «Барсу», но мы болеем за тех, за кого болеем»

Баста назвал Winline Медиалигу профессиональным футболом.

– Не все болельщики СКА хорошо восприняли новость о переводе команды в Медиалигу…

– Для меня Медиалига – профессиональный футбол. Это серьезный, переходный путь. Мы встречались с болельщиками, это взрослые люди, привыкшие к определенному формату, но в жизни не все складывается так, как нам хочется. Никогда не будет решения, которое поддержали бы все. Я принимаю все те камни, что в меня летят, это мой путь в футболе. В истории СКА Ростов были времена похуже, игры в родном городе на стадионе при огромном количестве людей – не самое плохое решение.

Вернуться во Второй дивизион в том формате, в котором мы были, несложно. Тем более, что в областном чемпионате тоже играет команда СКА. Мы обсудили возможность помощи, если она будет необходима. Никто ничего не забирал, не говорил: «СКА – это только мы». Мы не обладаем знаком СКА Ростов, мы не обладатели легенды. Ей нельзя обладать, потому что СКА – это религиозное явление. СКА – это выбор моей жизни, религиозное течение, повторюсь. Я люблю армейский клуб и нашу гордую когорту болельщиков.

Всем приятно болеть за «Реал» и «Барселону» с детства. Мы болеем за тех, за кого болеем, отдаем за них свою жизнь, время, силы. И Медиалига для нас – не развлечение, – рассказал Баста Спортсу.

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