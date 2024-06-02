Баста: «СКА – религиозное явление, выбор моей жизни. Всем приятно болеть за «Реал» и «Барсу», но мы болеем за тех, за кого болеем»

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Баста назвал Winline Медиалигу профессиональным футболом.

– Не все болельщики СКА хорошо восприняли новость о переводе команды в Медиалигу…

– Для меня Медиалига – профессиональный футбол. Это серьезный, переходный путь. Мы встречались с болельщиками, это взрослые люди, привыкшие к определенному формату, но в жизни не все складывается так, как нам хочется. Никогда не будет решения, которое поддержали бы все. Я принимаю все те камни, что в меня летят, это мой путь в футболе. В истории СКА Ростов были времена похуже, игры в родном городе на стадионе при огромном количестве людей – не самое плохое решение.

Вернуться во Второй дивизион в том формате, в котором мы были, несложно. Тем более, что в областном чемпионате тоже играет команда СКА. Мы обсудили возможность помощи, если она будет необходима. Никто ничего не забирал, не говорил: «СКА – это только мы». Мы не обладаем знаком СКА Ростов, мы не обладатели легенды. Ей нельзя обладать, потому что СКА – это религиозное явление. СКА – это выбор моей жизни, религиозное течение, повторюсь. Я люблю армейский клуб и нашу гордую когорту болельщиков.

Всем приятно болеть за «Реал» и «Барселону» с детства. Мы болеем за тех, за кого болеем, отдаем за них свою жизнь, время, силы. И Медиалига для нас – не развлечение, – рассказал Баста Спортсу.

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17 комментариев
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Да заткнись ты уже,глор
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+21
То он за Ростов, то за ЦСКА)))
Каков рэпер, таков и болельщик)) Размазня...
+13
-1
+12
Не видел Басту на выездах СКА
+10
-3
+7
Медиалигу знаю только по выпендрам, и что есть кликухи: типа, Слон, ... и Муравей.
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+7
Урод. Утопил клуб в говне и еще оправдывается, что всё хорошо.
+7
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за барсу не то чтобы приятно последние годы(
+6
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+5
Всем приятно получать в конверте за поддержку пенсионного возраста
+4
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Ну так правильно угробил команду и сделал из профессионалов ниже плинтуса 🫤🫤🫤
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Совсем башкой поехал

Какое отношение его новодел к армии имеет отношение?

Сидит на порошке и несёт чушь
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Ауф
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На спортсе тоже принято болеть за Реал. Википедия где указано колличество чашек как бы предрасполагает 😃
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Вася конечно сам замутил эту кашу и по началу,когда он пришел в СКА была надежда что Родной мне клуб будет показывать достойные результаты,но увы Медиалига. И конечно Вася зарабатывает свои деньги и тратит их как захочет,но что то слабо верится что в кругу людей с кем он общается( даже среди старших братьев из ЦСКА) он не смог найти 70-90 млн рублей чтобы играть в проф лиге
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Ответ Fintt
Медиалигу знаю только по выпендрам, и что есть кликухи: типа, Слон, ... и Муравей.
А про Дзюбу что скажешь.
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Ответ ЕгориЙ
Урод. Утопил клуб в говне и еще оправдывается, что всё хорошо.
Клуб десятилетиями не был никому нужен, сейчас хоть какая-то жизнь будет
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