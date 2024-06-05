«Есть ли смысл делать матчи с такими затратами и большими стадионами, если приходит горстка болельщиков? Это странно выглядит». Сибскана о количестве болельщиков на матче Медиалиги на «Борисов-Арене»

Теги Амкал Андрей Сибскана Василий Вакуленко Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Медиафутбол

Андрей Сибскана высказался о количестве болельщиков матче ФК «10» – «Броуки».

– Около 600 зрителей пришли на матч «Десятка» – «Броуки». На вашем матче на «Москвиче» было по антуражу больше.

– Этим гордиться нет смысла, учитывая нашу длительную историю. Логично, что у нас больше болельщиков. Тут вопрос в том, есть ли смысл делать матчи с такими затратами, выездами и большими стадионами, если приходит горстка болельщиков. Это странно выглядит.

Даже немножко обидно, потому что тот же матч, проходи он здесь, с теми же 500 болельщиками смотрелся бы солиднее. А так рандомный чувак включает Медиалигу, смотрит на пустые трибуны и такой: «Ну #####  понятно, никому это неинтересно». Вопросы, наверное, больше к Лиге. Такие матчи, наверное, нет смысла делать в таком масштабе.

– В Ростове собрали около 5 тысяч зрителей.

– Ростов кайф! Ростов респект. Очень крутые трибуны. Баста крутой, дирижировал трибунами, концерт дал. Все топ, жаль, что обосрались жидко очень, задристали так, что весь стадион был в фекалиях — это, конечно, уныло. Зато можно порофлить над этим, так что одобряем, – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

На матч  ФК «10» – «Броуки» в 7-м туре Winline Медиалиги пришло 573 зрителя.

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1 комментарий
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Просто Борисов видел совсем другой футбол - Лигу Чемпионов. И на вашу туфту зрителей не заманишь.
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