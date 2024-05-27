СКА сыграет с «Народной Командой» в Ростове, ФК «10» – с «БроукБойз» в Борисове. Расписание 7-го тура Медиалиги
Стало известно расписание 7-го тура пятого сезона Winline Медиалиги.
Медиалига
7-й тур
31 мая, пятница
2Drots – ФК «Матч ТВ». Начало – 18:00.
Lotus – GOATS. Начало – 21:00.
Обе игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
1 июня, суббота
ЛФК «Рома» – «Чисто Питер». Начало – 11:00.
FC Bus – «Кони». Начало – 14:00.
СКА – «Народная Команда». Начало – 15:00.
«Деньги Рокетов» – «Эгриси». Начало – 17:00.
Матч СКА – «Народная Команда» пройдет в Ростове на стадионе «Олимп-2». Остальные матчи пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».
2 июня, воскресенье
DMedia – «Титан». Начало – 12:00.
ФК «10» – «БроукБойз». Начало – 16:00.
«Амкал» – Fight Nights. Начало – 18:00.
«Тандем» – «Родина Медиа». Начало – 21:00.
Матчи DMedia – «Титан» и ФК «10» – «БроукБойз» пройдут на стадионе «Борисов Арена» в Борисове. Остальные матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.