СКА сыграет с «Народной Командой» в Ростове, ФК «10» – с «БроукБойз» в Борисове. Расписание 7-го тура Медиалиги

Стало известно расписание 7-го тура пятого сезона Winline Медиалиги.

Медиалига

7-й тур

31 мая, пятница

2Drots – ФК «Матч ТВ». Начало – 18:00.

Lotus – GOATS. Начало – 21:00.

Обе игры пройдут в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

1 июня, суббота

ЛФК «Рома» – «Чисто Питер». Начало – 11:00.

FC Bus – «Кони». Начало – 14:00.

СКА – «Народная Команда». Начало – 15:00.

«Деньги Рокетов» – «Эгриси». Начало – 17:00.

Матч СКА – «Народная Команда» пройдет в Ростове на стадионе «Олимп-2». Остальные матчи пройдут в Одинцове на стадионе «Центральный».

2 июня, воскресенье

DMedia – «Титан». Начало – 12:00.

ФК «10» – «БроукБойз». Начало – 16:00.

«Амкал» – Fight Nights. Начало – 18:00.

«Тандем» – «Родина Медиа». Начало – 21:00.

Матчи DMedia – «Титан» и ФК «10» – «БроукБойз» пройдут на стадионе «Борисов Арена» в Борисове. Остальные матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.