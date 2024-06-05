Адамян: «Команды никак не смогут повлиять на выбор комментатора. Иначе, уважаемые команды, разрешите нам тоже влиять на ваши решения»

Карен Адамян высказался о просьбе команд влиять на выбор комментатора.

– В последнее время стало много негатива со стороны команд – они даже просят ставить других комментаторов на их матчи. Ты будешь идти на уступки командам, которые просят эту замену?

– Нет. Больше того, если хоть одна команда скажет, что они хотят, чтобы какой-то человек не комментировал их матч, я сделаю все от себя зависящее, чтобы этот человек комментировал.

Не надо лезть в чужую работу. Это то же самое, если мы будем говорить командам: «У меня есть отличный друган. Он такой классный нападающий. Хочу, чтобы он играл здесь».

Я прихожу на матч, а там сидит Виктор Гусев – это большая величина. Но я не знал об этом. Это не очень правильно. Пацаны из «ДР» решили поиграть в то, что они были недовольны Пашей Чепуриным и то, что у нас Медаилига. Но это моя работа. Это то же самое, что я им на поле дам пацана поиграть.

Слава богу, они уговорили Гусева, он супер профи, который своим любопытством может вникнуть в любую историю, и это будет интересно. А если бы они привели кого-то, кого я бы не хотел здесь видеть? Это самодурство. Такой подход меня немножко расстроил, потому что они могли подойти и сказать: «Мы хотим так-то: уговорили Гусева». Я бы им сказал: «Конечно, это класс!»

Они говорили, что не знали расписание и думали, что будет Чепурин. Если бы его назначили, значит, так должно быть. Но был назначен я. Конечно, команды никак не смогут повлиять на выбор комментатора. Иначе, уважаемые команды, разрешите нам тоже влиять на какие-то ваши решения, – заявил комментатор «Матч ТВ» и в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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