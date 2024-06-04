«А если болельщик крикнет или игрок? Все судьи понимают, что решения на их ответственности». Адамян о претензиях к комментаторам МФЛ

Теги Winline Медиалига Карен Адамян Медиафутбол

Карен Адамян высказался о претензиях к комментаторам Winline Медиалиги.

– В последнее время стало больше наездов на комментаторов, что они влияют на решения арбитров. Как ты это видишь?

– Если арбитр профессиональный, который знает, что его снимают в прямой трансляции, это влияет на его карьеру и принимает решение из-за слов комментатора, то я думаю, что амбиции о профессиональном судействе можно оставить.

Это не солидно и глупо. Ну и что? А, допустим, болельщик крикнет? Или игроки, которые на бровке? Я бы не стал на этом делать акцент.

Все судьи понимают, что решения на их ответственности. Это абсолютный бред. Слышал, как говорят: «Этот комментатор не должен комментировать эту команду»... Все будут комментировать, кого я назначу, кто сможет, – заявил комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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