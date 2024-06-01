Виктор Гусев дебютировал в качестве комментатора в Медиалиге: «Мне это очень интересно, потому что мне интересен футбол в любом виде»

Теги Виктор Гусев Сборная России по футболу Эгриси Winline Медиалига Деньги Рокетов Медиафутбол

Виктор Гусев первые прокомментировал матч Winline Медиалиги.

Комментатор в паре с Кареном Адамяном отработал первый тайм матча 7-го тура «Деньги Рокетов» – «Эгриси».

«Меня пригласили мои друзья. Мне это очень интересно, потому что мне интересен футбол в любом виде. Я не сравниваю, конечно, но когда иду по улице и играют мальчишки, я останавливаюсь и смотрю. Не то, чтобы я сразу начинаю комментировать, я не сошел с ума. Но мне просто интересно.

А тем более я сейчас увидел здесь уровень. Во-первых, это матч решающий, где идет борьба за плей-офф. Увидел хороший уровень игроков, встретился с моим другом Федором Кудряшовым. Тут одни позитивные эмоции.

Игра понравилась, мы комментировали вместе с Кареном Адамяном. У него в руках был мобильный, чтобы следить за чатом, чего у меня никогда не было во время репортажей. Люди реагировали и были рады встрече. Мне это очень приятно», – рассказал Гусев в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

3 комментария
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