Виктор Гусев дебютировал в качестве комментатора в Медиалиге: «Мне это очень интересно, потому что мне интересен футбол в любом виде»

Виктор Гусев первые прокомментировал матч Winline Медиалиги.

Комментатор в паре с Кареном Адамяном отработал первый тайм матча 7-го тура « » – « ».

«Меня пригласили мои друзья. Мне это очень интересно, потому что мне интересен футбол в любом виде. Я не сравниваю, конечно, но когда иду по улице и играют мальчишки, я останавливаюсь и смотрю. Не то, чтобы я сразу начинаю комментировать, я не сошел с ума. Но мне просто интересно.

А тем более я сейчас увидел здесь уровень. Во-первых, это матч решающий, где идет борьба за плей-офф. Увидел хороший уровень игроков, встретился с моим другом Федором Кудряшовым. Тут одни позитивные эмоции.

Игра понравилась, мы комментировали вместе с Кареном Адамяном. У него в руках был мобильный, чтобы следить за чатом, чего у меня никогда не было во время репортажей. Люди реагировали и были рады встрече. Мне это очень приятно», – рассказал в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.