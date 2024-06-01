5 тысяч зрителей пришли на матч СКА на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Медиалига хочет провести игру на «Ростов-Арене»

Теги Ростов Лужники Олимп-2 СКА Ростов Камп Ноу Дмитрий Кортава Ростов-Арена Winline Медиалига Народная Команда Ростов-2 Медиафутбол

Дмитрий Кортава остался доволен посещаемостью матча Медиалиги в Ростове-на-Дону.

В 7-м туре Winline МФЛ СКА проиграл «Народной Команде» на стадионе «Олимп-2» (0:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.

– Сколько человек пришли на сегодняшний матч?

– Тысяч пять было. У нас была квота под пять тысяч, вы видели, на трибунах яблоку негде было упасть.

– Когда у Медиалиги будет 90 тысяч зрителей, как было на «Камп Ноу» на финале Кингс Лиги?

– Может, в этом году на финале. Не 90 тысяч, но у нас есть большие стадионы: «Лужники», арена в Санкт-Петербурге. При определенном стечении обстоятельств это реально, я думаю. А на «Камп Ноу» нам пока, к сожалению, не рады.

– Почему выбрали стадион «Олимп-2»?

– Историческое место для футбольного Ростова. У нас есть планы сыграть на стадионе чемпионата мира в Ростове-на-Дону. Но это надо подготовить.

Благодарим руководство футбольного клуба «Ростов», они пошли нам навстречу и помогали с организацией. Да, есть условная вражда между болельщиками, но внутри мы делаем одно большое дело, развиваем футбол и спорт, – рассказал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава в интервью корреспонденту Спортса Кристине Мовсисян.

«Олимп-2» до 2018 года был домашним стадионом ФК «Ростов». Сейчас желто-синие выступают на «Ростов-Арене».

На «Олимпе» в последние годы проводят матчи молодежная и женская команды «Ростова», а с этого года на нем играет «Ростов-2».

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10 комментариев
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Насколько помню вместимость Олимпа 15700. Как при пяти тысячах можно говорить, что яблоку некуда было упасть?
И всё-таки, Алексеич, ты Зануда.
Привет!
+3
0
+3
Насколько помню вместимость Олимпа 15700. Как при пяти тысячах можно говорить, что яблоку некуда было упасть?
+3
-1
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Насколько помню вместимость Олимпа 15700. Как при пяти тысячах можно говорить, что яблоку некуда было упасть?
Например, одну трибуну дали. Запад, скорее всего
+2
0
+2
Ответ Александр Панфилов
И всё-таки, Алексеич, ты Зануда. Привет!
Привет, Яковлич!
+2
0
+2
Так ты само собой,а Алексеич то куда?
0
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Ответ missMarpl
Например, одну трибуну дали. Запад, скорее всего
Может и так. В новости про квоту написано. Это с одной стороны. С другой стороны про "на трибунах" сказано.
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Ответ Александр Панфилов
И всё-таки, Алексеич, ты Зануда. Привет!
Яковлич, а я тогда кто?
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Ответ zanuda59
Не знаю кому он раздавал, знакомые ходили, по 50руб. покупали.
билеты и правда раздавали. но если вы считаете, что 50 рублей - это прям цена, то вопросов нет)
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