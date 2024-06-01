5 тысяч зрителей пришли на матч СКА на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Медиалига хочет провести игру на «Ростов-Арене»

Дмитрий Кортава остался доволен посещаемостью матча Медиалиги в Ростове-на-Дону.

В 7-м туре Winline МФЛ СКА проиграл « » на стадионе «Олимп-2» (0:4) и потерял шансы на выход в плей-офф.

– Сколько человек пришли на сегодняшний матч?

– Тысяч пять было. У нас была квота под пять тысяч, вы видели, на трибунах яблоку негде было упасть.

– Когда у будет 90 тысяч зрителей, как было на «Камп Ноу» на финале ?

– Может, в этом году на финале. Не 90 тысяч, но у нас есть большие стадионы: « », арена в Санкт-Петербурге. При определенном стечении обстоятельств это реально, я думаю. А на « » нам пока, к сожалению, не рады.

– Почему выбрали стадион « »?

– Историческое место для футбольного Ростова. У нас есть планы сыграть на стадионе чемпионата мира в Ростове-на-Дону. Но это надо подготовить.

Благодарим руководство футбольного клуба «Ростов», они пошли нам навстречу и помогали с организацией. Да, есть условная вражда между болельщиками, но внутри мы делаем одно большое дело, развиваем футбол и спорт, – рассказал технический директор МФЛ Дмитрий Кортава в интервью корреспонденту Спортса Кристине Мовсисян.

«Олимп-2» до 2018 года был домашним стадионом ФК «Ростов». Сейчас желто-синие выступают на «Ростов-Арене».

На « » в последние годы проводят матчи молодежная и женская команды «Ростова», а с этого года на нем играет « ».

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