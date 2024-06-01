«Им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп». Представитель Артема заявил, что форвард не сыграет в Медиалиге

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов Андрей Каряка премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа возможные трансферы Медиафутбол

Леонид Гольдман заявил, что Артем Дзюба не сыграет в Winline Медиалиге.

«Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент МФЛ] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше.

Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.

Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», – объявил представитель Артема Дзюбы.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.

Прямо сейчас Дзюба – свободный агент. Срок контракта нападающего с «Локомотивом» завершился.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является Андрей Каряка.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что делает Дзюба в теге Локо? Он же ушёл уже наконец, и никому не был интересен даже пока был в Локо
+1
0
+1
Обиделись))
0
0
0
Не сошлись в цене, финансовые запросы Дзюбы не потянет ни одна команда Медиа лиги и не каждая в РПЛ...
0
0
0
Дзюба готовится в Китай к Слуцкому,это Карпов сообщил про медиалигу. Имидж портит великому футболисту
0
0
0
Тогда можно в шоубизнес податься-опыт уже есть.
0
0
0
Сыграет как миленький! Туда ему и дорога.
0
0
0
Согласен, зачем это нужно? Дзюба в отличии от них не хайпует и не пиарится
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий