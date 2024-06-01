«Им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп». Представитель Артема заявил, что форвард не сыграет в Медиалиге

Леонид Гольдман заявил, что Артем Дзюба не сыграет в Winline Медиалиге.

«Никаких переговоров с командой « » и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент МФЛ] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше.

Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть.

Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ», – объявил представитель Артема Дзюбы.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.

Прямо сейчас Дзюба – свободный агент. Срок контракта нападающего с «Локомотивом» завершился.

«Родина Медиа» – медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является Андрей Каряка.