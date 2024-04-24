«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»

Павел Яковлев считает Артема Дзюбу футболистом европейского уровня.

« , мне кажется, всем уже все доказал. Он футболист высокого класса, европейского уровня.

Почему не уехал в Европу? Там может быть много разных закулисных игр. Все его данные, мощь, техника, которые нужны топовому форварду, у него есть. Наверное, какие-то моменты, связанные с тем, что он долгое время сидел на замене… По разным причинам может не получиться.

Единственное, он любил быстро ездить. Мы жили практически в одном районе, после тренировки минут через 10 он писал мне, что уже дома. Настолько он любил быстро ездить и умел это делать», – рассказал экс-игрок « ».

В марте присоединился к медиафутбольному клубу журналиста и блогера Райзена « ».