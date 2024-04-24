«Дзюба всем все доказал, это футболист европейского уровня. Почему он не уехал? Могло быть много закулисных игр». Яковлев о форварде «Локо»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Павел Яковлев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Павел Яковлев считает Артема Дзюбу футболистом европейского уровня.

«Дзюба, мне кажется, всем уже все доказал. Он футболист высокого класса, европейского уровня.

Почему не уехал в Европу? Там может быть много разных закулисных игр. Все его данные, мощь, техника, которые нужны топовому форварду, у него есть. Наверное, какие-то моменты, связанные с тем, что он долгое время сидел на замене… По разным причинам может не получиться.

Единственное, он любил быстро ездить. Мы жили практически в одном районе, после тренировки минут через 10 он писал мне, что уже дома. Настолько он любил быстро ездить и умел это делать», – рассказал экс-игрок «Спартака».

В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, а потом закулисные игры в сеть сливали
+5
-1
+4
Он уехал же быть сменщиком Баллотели
+3
0
+3
Дзюба в Турции прекрасно доказал, что он даже близко не является футболистом европейского уровня.
+2
-1
+1
Единственное что Дзюба действительно доказал всем, так это то что он самый отвратный персонаж в истории росфутбола
+1
-1
0
Куда уехать?Ни одну топ лигу он бы и близко не потянул
+1
-1
0
Произошел заговор со сотороны обидевшегося Эмери, если рассуждать по Глушаковски
+1
-1
0
Даже здесь на спортсе есть дзюбофилы...
0
0
0
Он бы мог стать футболистом если не мирового, то европейского уровня, если бы не был бы Дзюбой
0
0
0
Закулисные игры? Пфффф) у КАЖДОГО паспортиста одна цель - зарабатывать бабки. Отменить абсолютно все льготы россиянам и тогда начнут снижаться ЗП у паспортиста. И только тогда уже начнут ехать в Европу. Это ж как с нашим автопромом. Без льгот и искусственного завышения цен на иностранные авто наш автопром никому бы и нафиг не нужен был.
Я бы наших футболистов называл не паспортистами , а льготниками.
0
0
0
У Глушака интриги, тут интриги… прям заговор против паспортистов
0
0
0
Яковлев, иди в жопу
0
0
0
Ответ Женька Овомоела
Единственное что Дзюба действительно доказал всем, так это то что он самый отвратный персонаж в истории росфутбола
Широков оскорблен.
0
0
0
Ответ Roon95
Закулисные игры? Пфффф) у КАЖДОГО паспортиста одна цель - зарабатывать бабки. Отменить абсолютно все льготы россиянам и тогда начнут снижаться ЗП у паспортиста. И только тогда уже начнут ехать в Европу. Это ж как с нашим автопромом. Без льгот и искусственного завышения цен на иностранные авто наш автопром никому бы и нафиг не нужен был. Я бы наших футболистов называл не паспортистами , а льготниками.
То есть если б в твоей профессиональной сфере платили бы овердофига бабок за паспорт, ты бы сказал: не, мужики, я не достоин этого, вон в Европе специалисты сильнее, но зарабатываю меньше, поэтому я отказывают от этих денег за свою работу. Правильно? Почему люди винят паспортистов за то, что они хотят зарабатывать? А кто не хочет? Некоторые люди во главу угла ставят деньги и что в этом плохого? Если человек считает, что лучше в России в спокойных условиях, не напрягаясь особо срубить кучу бабок, про том не нарушая никаких законов, что плохого в этом?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий