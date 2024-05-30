«Я не хочу видеть «Амкал» в плей-офф. Они идут не по тому пути». Защитник ФК «10» Иванов о сопернике
Защитник ФК «10» Антон Иванов высказался о нежелании видеть «Амкал» в плей-офф.
«Я не хочу видеть «Амкал» в плей-офф, потому что они идут не по тому пути. Слишком большая нацеленность на результат.
Вот эта вся серьезность, когда пришел Сослан Гатагов… Мне кажется, что наоборот «Амкалу» нужна свобода, а не давление изнутри, когда тебе говорит Герман и Сослан: «Нам нужны трофеи, нам нужны победы!» Это определенное давление на команду.
Команда не может свободно себя чувствовать. Может, из-за этого идут эти нереализованные моменты, нереализованный потенциал с точки зрения игры» – сказал защитник ФК «10».