«Я не хочу видеть «Амкал» в плей-офф. Они идут не по тому пути». Защитник ФК «10» Иванов о сопернике

Теги Сослан Гатагов Амкал Герман Эль Класико ФК 10 Антон Иванов Медиафутбол

Защитник ФК «10» Антон Иванов высказался о нежелании видеть «Амкал» в плей-офф.

«Я не хочу видеть «Амкал» в плей-офф, потому что они идут не по тому пути. Слишком большая нацеленность на результат.

Вот эта вся серьезность, когда пришел Сослан Гатагов… Мне кажется, что наоборот «Амкалу» нужна свобода, а не давление изнутри, когда тебе говорит Герман и Сослан: «Нам нужны трофеи, нам нужны победы!» Это определенное давление на команду.

Команда не может свободно себя чувствовать. Может, из-за этого идут эти нереализованные моменты, нереализованный потенциал с точки зрения игры» – сказал защитник ФК «10».

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