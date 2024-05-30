«Я не хочу видеть «Амкал» в плей-офф. Они идут не по тому пути». Защитник ФК «10» Иванов о сопернике

Защитник ФК «10» Антон Иванов высказался о нежелании видеть «Амкал» в плей-офф.

«Я не хочу видеть « » в плей-офф, потому что они идут не по тому пути. Слишком большая нацеленность на результат.

Вот эта вся серьезность, когда пришел … Мне кажется, что наоборот «Амкалу» нужна свобода, а не давление изнутри, когда тебе говорит и Сослан: «Нам нужны трофеи, нам нужны победы!» Это определенное давление на команду.

Команда не может свободно себя чувствовать. Может, из-за этого идут эти нереализованные моменты, нереализованный потенциал с точки зрения игры» – сказал защитник ФК «10».