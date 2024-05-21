Сослан Гатагов: «Отсутствие многих команд на МКС – это такой же бойкот. Дайте командам возможность участвовать»

Сослан Гатагов высказался о том, что несколько команд пропустят МКС-2024.

Ранее стало известно, что «Родина Медиа», 2Drots и, возможно, ФК «10» не примут участие в Московском Кубке Селебрити. Герман Эль Класико заявил, что проблема в разногласии с букмекерами.

«Так не должно быть, я против этого. Я против этой ##### (фигни), это такой же бойкот, как и с тобой [Крысевой]. Но я думаю, что МКС и так состоится и будет хорошим турниром.

Жалко, что не будет такого большого игрока, как 2Drots. Может быть, они от этого потеряют. Жалко, что не будет «Десятки». Я уверен, что Азамат, который везде ходит и духарит, мечтает о титуле. Шама говорит, что у «Титана» нет таких возможностей, как у ФК «10», но у Азамата нет главного – титула.

Участие в МКС – это возможность побороться лишний раз за титул. А этого лишают. Я уверен, что Азамат с удовольствием бы зашел. Хоть они там что-то пишут, говорят... Проявляют лояльность перед руководством, которое им платит деньги.

Я уверен, что люди, которые с пеной у рта хотят выигрывать каждый матч, хотят в МКС участвовать. Дайте им эту возможность. Так нельзя на ### (фиг)», – заявил главный тренер «Амкала».