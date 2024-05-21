Сослан Гатагов: «Отсутствие многих команд на МКС – это такой же бойкот. Дайте командам возможность участвовать»

Теги Сослан Гатагов Шамиль Курбанов Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался о том, что несколько команд пропустят МКС-2024.

Ранее стало известно, что «Родина Медиа», 2Drots и, возможно, ФК «10» не примут участие в Московском Кубке Селебрити. Герман Эль Класико заявил, что проблема в разногласии с букмекерами.

«Так не должно быть, я против этого. Я против этой ##### (фигни), это такой же бойкот, как и с тобой [Крысевой]. Но я думаю, что МКС и так состоится и будет хорошим турниром.

Жалко, что не будет такого большого игрока, как 2Drots. Может быть, они от этого потеряют. Жалко, что не будет «Десятки». Я уверен, что Азамат, который везде ходит и духарит, мечтает о титуле. Шама говорит, что у «Титана» нет таких возможностей, как у ФК «10», но у Азамата нет главного – титула.

Участие в МКС – это возможность побороться лишний раз за титул. А этого лишают. Я уверен, что Азамат с удовольствием бы зашел. Хоть они там что-то пишут, говорят... Проявляют лояльность перед руководством, которое им платит деньги.

Я уверен, что люди, которые с пеной у рта хотят выигрывать каждый матч, хотят в МКС участвовать. Дайте им эту возможность. Так нельзя на ### (фиг)», – заявил главный тренер «Амкала».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну дуйте на другой МКС, это будет просто космос
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий