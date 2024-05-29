Пике хочет провести матч между сборной звезд Кингс Лиги и командой Примеры или Сегунды

Жерар Пике планирует организовать матч между командами Кингс Лиги и Ла Лиги.

На прошлой неделе стартовал Кингс чемпионат мира – международный турнир медиалиги .

Бывший защитник «Барселоны» объявил о планах провести матч между сборной всех звезд Кингс Лиги и одним из клубов Примеры или .

Стоит отметить, что в Кингс Лиге команды играют в формате 7 на 7. В регламенте турнира есть несколько необычных правил: например, президенты клубов могли пробить пенальти в любой момент матча, также по ходу игры одна из команд могла получить случайный бонус (например, несколько минут в большинстве) после подбрасывания гигантского кубика.

В России летом 2022 года медиафутбольный «Амкал» сыграл с московским «Динамо». В 2023-м 2Drots провели товарищеские матчи с « » и .

Также в прошлом году сборная Winline Медиалиги сыграла с «Крыльями Советов» и сборной ФНЛ.

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд