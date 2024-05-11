Шевченко пригласил Коноплянку, Воронина, Срну и Чигринского в команду UA Steel на Кингс ЧМ – это международный турнир медиалиги Пике

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Андрей Шевченко заявит команду UA Steel на Кингс чемпионате мира.

За команду Шевченко сыграют Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Дарио СрнаДмитрий Чигринский и Марлос. 

На турнире ожидается участие Эдена Азара, Самира Насри, Франческо Тотти, Жереми Менеза, Раджи Наингголана и других звезд мирового футбола.

Кингс чемпионат мира – это международный турнир медиалиги Жерара Пике.

На Кингс ЧМ выступят, помимо 20 постоянных участников испанской и американской медиалиг, 12 приглашенных команд со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.

Кингс ЧМ стартует 26 мая. Президентом турнира является Златан Ибрагимович.

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3 комментария
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Тимощука забыли)
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а Где Аршавин и ко?
или Златану слабо?))
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