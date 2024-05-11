Шевченко пригласил Коноплянку, Воронина, Срну и Чигринского в команду UA Steel на Кингс ЧМ – это международный турнир медиалиги Пике
Андрей Шевченко заявит команду UA Steel на Кингс чемпионате мира.
За команду Шевченко сыграют Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский и Марлос.
На турнире ожидается участие Эдена Азара, Самира Насри, Франческо Тотти, Жереми Менеза, Раджи Наингголана и других звезд мирового футбола.
Кингс чемпионат мира – это международный турнир медиалиги Жерара Пике.
На Кингс ЧМ выступят, помимо 20 постоянных участников испанской и американской медиалиг, 12 приглашенных команд со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.
Кингс ЧМ стартует 26 мая. Президентом турнира является Златан Ибрагимович.
или Златану слабо?))