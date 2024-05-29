«Начинаю путь юного блогера. Кутуз – это Джим Керри, он уже в космосе, стараемся его догнать». Сэм о своем ютуб-канале

Сэмио поделился впечатлениями о запуске своего ютуб-канала.

– Поздравляем с запуском ютуб-канала!

– Спасибо! К этому все шло, и я, наверное, затянул с этим, надо было раньше запускать. Всему свое время, главное, что я пришел к этому и начинаю свой путь юного блогера.

– В первом выпуске ты пробуешь себя в тренера. Что будет дальше?

– Первый выпуск был пробный, дальше надо уже отодвигаться от футбольной тематики, буду погружаться в другие сферы.

– Идешь по пути ?

– Сережа у нас Джим Керри, он уже где-то в космосе, но потихонечку стараемся его догнать.

– С кого ты брал пример?

– Если взять наших пацанов, то хороший пример – Эд. Много кто занимается ютубом: Фрол, Слон… Хочется не отставать, тоже в эту сферу погружаться, а не только мяч пинать, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.