«Начинаю путь юного блогера. Кутуз – это Джим Керри, он уже в космосе, стараемся его догнать». Сэм о своем ютуб-канале

Теги «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Сэмио поделился впечатлениями о запуске своего ютуб-канала.

 – Поздравляем с запуском ютуб-канала!

– Спасибо! К этому все шло, и я, наверное, затянул с этим, надо было раньше запускать. Всему свое время, главное, что я пришел к этому и начинаю свой путь юного блогера.

– В первом выпуске ты пробуешь себя в тренера. Что будет дальше? 

– Первый выпуск был пробный, дальше надо уже отодвигаться от футбольной тематики, буду погружаться в другие сферы. 

– Идешь по пути Кутуза?

– Сережа у нас Джим Керри, он уже где-то в космосе, но потихонечку стараемся его догнать. 

– С кого ты брал пример? 

– Если взять наших пацанов, то хороший пример – Эд. Много кто занимается ютубом: Фрол, Слон… Хочется не отставать, тоже в эту сферу погружаться, а не только мяч пинать, – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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