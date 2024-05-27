Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»

Ринат Дасаев считает, что «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне.

«В этом году был более-менее бодрый чемпионат. « » стал чемпионом благодаря случайности – повезло, и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и « », и « ».

Но случилось как случилось – это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» – незаслуженная случайность», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.