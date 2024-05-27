Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»
Ринат Дасаев считает, что «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне.
«В этом году был более-менее бодрый чемпионат. «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности – повезло, и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар».
Но случилось как случилось – это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» – незаслуженная случайность», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.
Но почему-то не заняли. Но Зенит все равно случайно выиграл по такой логике
Нет интриги - душнят, что гегемония.
Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство.
Кароче, не надо ни на кого оглядываться. Тупо делать отрыв к весне +12 и в 25 туре оформлять Чемпионство, чтобы не было подобных разговоров - "заслужил/не заслужил".
По аналогии с разговорами о бюджете:
"Нуууу с такими то деньгами выиграть чемпионат!"
"Ага!! С такими то деньгами выиграть чемпионат в последнем туре, хихи!"
При желании у недоброжелателей всегда найдётся вектор для критики Зенита. Не так, так этак вывернут ситуацию. Поэтому надо просто гнуть свою линию и пусть у всех недоброжелателей горит пятая точка :)
Я смотрю сегодня спартаковцы устроили внутреннее соревнование, кто скажет большую глупость. Пока лидирует Слишкович, но уверен, борьба будет острее чем в концовке РПЛ. Все мы знаем что КБ умеют удивлять неадекватностью.
Чтобы хоть как-то укусить не включили игроков Зенита в многочисленные номинации ( лучший тренер, лучший нападающий и т. д.) Ну разве всë это не смешно?
Динамо выдало классную концовку, но провалилось в самый ответственный момент, кто им виноват?
Про везение или нет бред вообще, вот сетуют на штанги динамовские в последнем матче, но свистни вовремя судья об окончании матча Зенит-Динамо в августе и была были бы 2-2, при которых в последнем туре все зависело бы от Зенита.
Если напрячься, то любой итог любого матча можно назвать чистым везением
Вот московские чемпионы всегда настоящие.
К доктору!