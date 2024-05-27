Ринат Дасаев: «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне, выиграл благодаря случайности. Повезло, и все»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ринат Дасаев Динамо Москва Краснодар Футбол

Ринат Дасаев считает, что «Зенит» не заслужил чемпионство в этом сезоне.

«В этом году был более-менее бодрый чемпионат. «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности – повезло, и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар».

Но случилось как случилось – это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» – незаслуженная случайность», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

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93 комментария
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Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар»

Но почему-то не заняли. Но Зенит все равно случайно выиграл по такой логике
+79
-4
+75
Как я уже писал в одной ветке вчера:
Нет интриги - душнят, что гегемония.
Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство.

Кароче, не надо ни на кого оглядываться. Тупо делать отрыв к весне +12 и в 25 туре оформлять Чемпионство, чтобы не было подобных разговоров - "заслужил/не заслужил".

По аналогии с разговорами о бюджете:
"Нуууу с такими то деньгами выиграть чемпионат!"
"Ага!! С такими то деньгами выиграть чемпионат в последнем туре, хихи!"

При желании у недоброжелателей всегда найдётся вектор для критики Зенита. Не так, так этак вывернут ситуацию. Поэтому надо просто гнуть свою линию и пусть у всех недоброжелателей горит пятая точка :)
+69
-11
+58
Справедливости ради, Краснодар и Динамо заслужили чемпионство не больше Зенита
+59
-2
+57
Не болельщик Зенита, НО: Везёт обычно сильнейшим.
+44
-6
+38
Ответ Bill Gates
Комментарий скрыт
Только в этом году судьи не в ту сторону помогали
+39
-2
+37
Случайно играл целый год и случайно, незаслуженно набрал больше всех очков. Ну да. Логично ведь.

Я смотрю сегодня спартаковцы устроили внутреннее соревнование, кто скажет большую глупость. Пока лидирует Слишкович, но уверен, борьба будет острее чем в концовке РПЛ. Все мы знаем что КБ умеют удивлять неадекватностью.
+36
-3
+33
Ответ Денис Белозёров
а кто заслужил?))))
Спартак наверно)))
+25
-2
+23
Ответ Netto Brutto
С пенальти и ошибкой Песьякова действительно повезло, даже в чемпионством матче Зенит играл плохо против Ростова и не имел моментов. Честно, думал Зенит спокойно их обыграет, а по факту Ростов повёл 1:0 и Зенит был растерян. Но другие были ещё хуже, это факт...
Хера себе не имел моментов
+28
-5
+23
Знатно шкворчит ))
+23
-1
+22
Боже, может хватит уже!? Заслужил, и ещё как! Давайте откровенно: судьи палки в колеса ставили?...ставили! Весна была слабой у Зенита?...да, определённо слабой! Интрига держалась до последнего тура!?...да, до последних минут матчей 30-го тура! Зенит и Краснодар играли только на победу, в отличие от Динамо, игрокам которого было весело. Зенит абсолютно заслуженно стал чемпионом, это не его вина, что Динамо не хотело им становиться! Краснодар тоже был не обязан раздвигать ноги, и они ожидаемо играли и умирали на поле. Так, что ты чёрт возьми, такое несёшь, Дасаев!!!???
+20
-1
+19
а кто заслужил?))))
+19
-1
+18
Как же всех недугов Зенита корëжит от желчи и несбывшихся надежд... Что только не придумано, и самый не футбольный город (средняя и домашняя посещаемость сама высокая в РПЛ, с приличным отрывом), и чемпионство случайное и незаслуженное (побед больше, пропущенно меньше всех, разница мячей лучшая, лучший бомбардир лиги). И это несмотря на самый слабый сезон за прошедшее время.
Чтобы хоть как-то укусить не включили игроков Зенита в многочисленные номинации ( лучший тренер, лучший нападающий и т. д.) Ну разве всë это не смешно?
+13
0
+13
Ответ Злодей Спб
Как я уже писал в одной ветке вчера: Нет интриги - душнят, что гегемония. Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство. Кароче, не надо ни на кого оглядываться. Тупо делать отрыв к весне +12 и в 25 туре оформлять Чемпионство, чтобы не было подобных разговоров - "заслужил/не заслужил". По аналогии с разговорами о бюджете: "Нуууу с такими то деньгами выиграть чемпионат!" "Ага!! С такими то деньгами выиграть чемпионат в последнем туре, хихи!" При желании у недоброжелателей всегда найдётся вектор для критики Зенита. Не так, так этак вывернут ситуацию. Поэтому надо просто гнуть свою линию и пусть у всех недоброжелателей горит пятая точка :)
Так они теперь ещё и душнят что мало очков набрали.
+8
0
+8
Ответ Bill Gates
Комментарий скрыт
Раза 3-4 потащил, а на 5й все таки пустил. Ну точно помог.
+7
0
+7
Ответ Netto Brutto
С пенальти и ошибкой Песьякова действительно повезло, даже в чемпионством матче Зенит играл плохо против Ростова и не имел моментов. Честно, думал Зенит спокойно их обыграет, а по факту Ростов повёл 1:0 и Зенит был растерян. Но другие были ещё хуже, это факт...
Моментов не было? Хорошая история, рассказывайте ещё)
+10
-3
+7
Ответ Злодей Спб
Как я уже писал в одной ветке вчера: Нет интриги - душнят, что гегемония. Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство. Кароче, не надо ни на кого оглядываться. Тупо делать отрыв к весне +12 и в 25 туре оформлять Чемпионство, чтобы не было подобных разговоров - "заслужил/не заслужил". По аналогии с разговорами о бюджете: "Нуууу с такими то деньгами выиграть чемпионат!" "Ага!! С такими то деньгами выиграть чемпионат в последнем туре, хихи!" При желании у недоброжелателей всегда найдётся вектор для критики Зенита. Не так, так этак вывернут ситуацию. Поэтому надо просто гнуть свою линию и пусть у всех недоброжелателей горит пятая точка :)
Ты реально злодей)))
+11
-4
+7
Это Спартаку повезло, что до пятого места кое как добрались, а не в ФНЛ улетели.
+7
0
+7
Зенит набрал больше всех очков, поэтому победил, это единственное справедливое измерение.
Динамо выдало классную концовку, но провалилось в самый ответственный момент, кто им виноват?

Про везение или нет бред вообще, вот сетуют на штанги динамовские в последнем матче, но свистни вовремя судья об окончании матча Зенит-Динамо в августе и была были бы 2-2, при которых в последнем туре все зависело бы от Зенита.

Если напрячься, то любой итог любого матча можно назвать чистым везением
+7
0
+7
Ответ Злодей Спб
Как я уже писал в одной ветке вчера: Нет интриги - душнят, что гегемония. Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство. Кароче, не надо ни на кого оглядываться. Тупо делать отрыв к весне +12 и в 25 туре оформлять Чемпионство, чтобы не было подобных разговоров - "заслужил/не заслужил". По аналогии с разговорами о бюджете: "Нуууу с такими то деньгами выиграть чемпионат!" "Ага!! С такими то деньгами выиграть чемпионат в последнем туре, хихи!" При желании у недоброжелателей всегда найдётся вектор для критики Зенита. Не так, так этак вывернут ситуацию. Поэтому надо просто гнуть свою линию и пусть у всех недоброжелателей горит пятая точка :)
В 2007 году писали, что Зенит "ненастоящий чемпион" потому, что с конкурентами играл неуверенно. Недавно Зенит всех "конкурентов" вперёд ногами выносил - писали, что чемпионат слабый и интриги нет и потому Зенит - "ненастоящий чемпион". Это просто бесконечный подгон задачи под ответ.
Вот московские чемпионы всегда настоящие.
+8
-1
+7
Зенит - Чемпион.это факт! Остальные суждения " заслужил- незаслуженно", необъективны,а скорее всего,просто зависть. Не надо " гнать" на Зенит,если ваши клубы слабее.
+6
0
+6
По искпоинтс с запасом сильнейшая команда
+6
0
+6
Вроде ровесник, а уже в маразме.
+6
0
+6
Зенит стал чемпионом в этом сезоне, а московские бабушки пусть рассуждают о том, кто заслужил и кто там чемпион по игре.
+6
0
+6
Ответ Bill Gates
Комментарий скрыт
То есть Артур по воротам не бил?
К доктору!
+6
0
+6
А Динамо с такой финальной игрой заслужило!? Краснодар наверное остается, но тоже там статистика не очень… Остался только Зенит, который смог в финальном матче….
+8
-2
+6
Кто виноват, что Динамо бесхарактерная команда? И что они сами не захотели становиться чемпионами
+5
0
+5
ну как вам в 1989, 1996, 2017
+7
-2
+5
Всё-таки надо выигрывать заранее и с отрывом. Жалко же людей, вон как их плющит теперь...
+5
0
+5
Про Реал тоже всегда так говорят - отскочили, повезло, судья куплен, не заслужили и т.д. Успешных не любят, а успех любит сильных
+5
-1
+4
Зенит играл плохо, временами отвратительно, но остальные ещё хуже. Так что чемпионство получается заслуженно. Счёт, как говорится, на табло
+4
0
+4
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