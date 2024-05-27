Роман Павлюченко: «В следующем году люди из РПЛ будут приходить играть в медиафутболе»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Роман Павлюченко высказался о развитии медийного футбола.

«Сегодня это уже не Медиалига, а профессиональная лига. Я вижу, как бьются и тренируются команды. Бойцы из нашей команды даже выйти не могут, потому что другой темп, другие футболисты.

Кажется, что в следующем году люди из РПЛ будут приходить играть. Все меняется, все хотят выиграть, усиляются. Медиа почему-то уходит на второй план.

Впереди ли пик медиафутбола? Вижу, сколько команд из разных городов хочет попасть в медиафутбол – очередь стоит. Он набирает обороты.

На Вторую лигу, даже на Первую, не наберут столько народу на трибуны, сколько мы в матче Fight Nights2Drots», – заявил нападающий Fight Nights.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кому и кобыла невеста…
+1
0
+1
Ответ Трент Резнор
Кому и кобыла невеста…
😂😂😂👍👍👍
+1
0
+1
А сбрасывать трубки от Губерниева, как ссыкливые дешевки, будут?
0
0
0
Эх 😔😔 Рома лучше бы вообще молчал. Не зря говорят молчание золото
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий