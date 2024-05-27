Роман Павлюченко: «В следующем году люди из РПЛ будут приходить играть в медиафутболе»

Роман Павлюченко высказался о развитии медийного футбола.

«Сегодня это уже не Медиалига, а профессиональная лига. Я вижу, как бьются и тренируются команды. Бойцы из нашей команды даже выйти не могут, потому что другой темп, другие футболисты.

Кажется, что в следующем году люди из РПЛ будут приходить играть. Все меняется, все хотят выиграть, усиляются. Медиа почему-то уходит на второй план.

Впереди ли пик медиафутбола? Вижу, сколько команд из разных городов хочет попасть в медиафутбол – очередь стоит. Он набирает обороты.

На Вторую лигу, даже на Первую, не наберут столько народу на трибуны, сколько мы в матче Fight Nights – 2Drots», – заявил нападающий Fight Nights.