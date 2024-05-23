«Баста идет в ногу со временем, переход СКА в Медиалигу абсолютно оправдан». Тренер армейцев Попов о президенте клуба

Теги Денис Попов СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Денис Попов считает правильным решением Басты перевести СКА в Winline Медиалигу.

– В СКА все адекватно понимают: если мне поступит предложение из профессионального футбола – я уйду. Мы спокойно попрощаемся, пожмем друг другу руки и ни у кого не будет обид. Сейчас стараюсь выполнять свою работу добросовестно – многих ребят, которые играют за нас, я звал лично.

– Решение Басты перевести клуб из профессионального статуса в медийный у многих вызвало шок. Болельщики называли эту ситуацию позорной.

– Вася владеет клубом уже пятый год. Он не бросил команду в трудные времена – делал все, чтобы клуб продолжал существовать. Переход в Медиалигу абсолютно оправдан. Вася идет в ногу со временем, пробует что-то новое. Это лучше, чем топтаться на одном месте, – сказал главный тренер армейцев.

Баста стал руководителем СКА в 2019 году. В январе этого года он объявил о переводе команды из Второй лиги в МФЛ.

Армейцы в четырех матчах Медиалиги набрали всего два очка и занимают последнее место в группе A.

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4 комментария
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вот так вот, не перепутайте!
не деклассировал, а идёт в ногу со временем...
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Отец или дед Василия одобрили бы то что он сделал с их любимым СКА? 🤔
+2
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Ответ Александр Васильев
а кто такая Баста? ранее у нас это означало типа капец, а сейчас что и почему она взяла такую кликуху?
полное похоняло Баста Хрю
"критики" утверждали, что он новый Высоцкий (!), как Оксимирон новый Мандельштам..
даже опровергать эту чушь не буду
+1
0
+1
а кто такая Баста?
ранее у нас это означало типа капец, а сейчас что и почему она взяла такую кликуху?
+1
-1
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