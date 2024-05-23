«Баста идет в ногу со временем, переход СКА в Медиалигу абсолютно оправдан». Тренер армейцев Попов о президенте клуба

Денис Попов считает правильным решением Басты перевести СКА в Winline Медиалигу.

– В СКА все адекватно понимают: если мне поступит предложение из профессионального футбола – я уйду. Мы спокойно попрощаемся, пожмем друг другу руки и ни у кого не будет обид. Сейчас стараюсь выполнять свою работу добросовестно – многих ребят, которые играют за нас, я звал лично.

– Решение Басты перевести клуб из профессионального статуса в медийный у многих вызвало шок. Болельщики называли эту ситуацию позорной.

– Вася владеет клубом уже пятый год. Он не бросил команду в трудные времена – делал все, чтобы клуб продолжал существовать. Переход в абсолютно оправдан. Вася идет в ногу со временем, пробует что-то новое. Это лучше, чем топтаться на одном месте, – сказал главный тренер армейцев.

Баста стал руководителем СКА в 2019 году. В январе этого года он объявил о переводе команды из Второй лиги в МФЛ.

Армейцы в четырех матчах Медиалиги набрали всего два очка и занимают последнее место в группе A.