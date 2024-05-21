«Динамо» – сенсация сезона. У нас замерзший чемпионат, а сейчас случился переворот игры». Баста о чемпионской гонке в РПЛ
Василий Вакуленко высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
– За РПЛ удается следить? Сейчас «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» борются...
– «Динамо» – сенсация сезона. На радость своим болельщикам. Мне кажется, что так и должно быть.
У нас такой замерзший чемпионат, когда мы понимаем, что будет, уже в самом начале. А сейчас – переворот игры, – заявил президент СКА в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Им всё-равно на чём клясться: на конституции или Библии
Они голосят о свободе на митингах
Рассматривая страну, как фирму — просчитывая прибыль
И плевать, кто решает: Москва или Киев
Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум
О чём вы молитесь в храме Христа Спасителя?
В сердце столицы страны третьего мира
Эй, гражданин начальник, как же печально
Видеть державу, погружённую в отчаяние
И тут без понту врачевать нас умными речами
Мы бы охотно пообщались с вами в чате
А пока: кнуты и пряники, погоны с печатями
Рэпчина, за которую готовы отвечать мы"
Вася за свою рэпчину отвечать не готов 😎