«Динамо» – сенсация сезона. У нас замерзший чемпионат, а сейчас случился переворот игры». Баста о чемпионской гонке в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва СКА Ростов Краснодар Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Вакуленко высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

– За РПЛ удается следить? Сейчас «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» борются...

– «Динамо» – сенсация сезона. На радость своим болельщикам. Мне кажется, что так и должно быть.

У нас такой замерзший чемпионат, когда мы понимаем, что будет, уже в самом начале. А сейчас – переворот игры, – заявил президент СКА в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

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9 комментариев
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Самый слабый чемпионт в 21ом веке.
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Справедливости ради не Динамо сенсация сезона, а зенит сыграл слабее чем обычноб да и ЦСКА и Спартак набрали меньше очков чем в прошлом сезоне.Cенсация лишь в том, будет,если Динамо станет чемпионом,потому,что на них никто не ставил.
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Баста, убив СКА переводом в Медиалигу, уж перевернул игру так перевернул.
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"Выхода не видно, не ходил на выборы
Им всё-равно на чём клясться: на конституции или Библии
Они голосят о свободе на митингах
Рассматривая страну, как фирму — просчитывая прибыль
И плевать, кто решает: Москва или Киев
Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум
О чём вы молитесь в храме Христа Спасителя?
В сердце столицы страны третьего мира
Эй, гражданин начальник, как же печально
Видеть державу, погружённую в отчаяние
И тут без понту врачевать нас умными речами
Мы бы охотно пообщались с вами в чате
А пока: кнуты и пряники, погоны с печатями
Рэпчина, за которую готовы отвечать мы"

Вася за свою рэпчину отвечать не готов 😎
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