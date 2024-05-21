«Динамо» – сенсация сезона. У нас замерзший чемпионат, а сейчас случился переворот игры». Баста о чемпионской гонке в РПЛ

Василий Вакуленко высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

– За РПЛ удается следить? Сейчас «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» борются...

– «Динамо» – сенсация сезона. На радость своим болельщикам. Мне кажется, что так и должно быть.

У нас такой замерзший чемпионат, когда мы понимаем, что будет, уже в самом начале. А сейчас – переворот игры, – заявил президент СКА в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.