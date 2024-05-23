«Если бы не Баста, СКА так и играл бы в КФК. Он на свои деньги содержал команду». Защитник армейцев Дема о президенте клуба

Никита Демин поблагодарил Басту за поддержку СКА.

«Если бы не Баста, клуб так и играл бы в КФК.

Он пришел и на свои деньги долго содержал команду в », – написал защитник СКА в комментариях телеграм-канала «Медиафутбол на Спортсе».

Баста стал руководителем СКА в 2019 году. В январе этого года он объявил о переводе команды из Второй лиги в .

Армейцы в четырех матчах МФЛ набрали всего два очка и занимают последнее место в группе A.

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