«Если бы не Баста, СКА так и играл бы в КФК. Он на свои деньги содержал команду». Защитник армейцев Дема о президенте клуба
Никита Демин поблагодарил Басту за поддержку СКА.
«Если бы не Баста, клуб так и играл бы в КФК.
Он пришел и на свои деньги долго содержал команду в ПФЛ», – написал защитник СКА в комментариях телеграм-канала «Медиафутбол на Спортсе».
Баста стал руководителем СКА в 2019 году. В январе этого года он объявил о переводе команды из Второй лиги в Winline Медиалигу.
Армейцы в четырех матчах МФЛ набрали всего два очка и занимают последнее место в группе A.
Как изменился СКА перед Медиалигой? Переехали в Москву, подписали звезду 2Drots, с контентом помогает «Газгольдер»
А там никакие бояре палки в колеса басте хрю не вставляли?? Может его вообще за нос водили?