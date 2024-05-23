«Если бы не Баста, СКА так и играл бы в КФК. Он на свои деньги содержал команду». Защитник армейцев Дема о президенте клуба

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Никита Демин Медиафутбол

Никита Демин поблагодарил Басту за поддержку СКА.

«Если бы не Баста, клуб так и играл бы в КФК.

Он пришел и на свои деньги долго содержал команду в ПФЛ», – написал защитник СКА в комментариях телеграм-канала «Медиафутбол на Спортсе».

Баста стал руководителем СКА в 2019 году. В январе этого года он объявил о переводе команды из Второй лиги в Winline Медиалигу.

Армейцы в четырех матчах МФЛ набрали всего два очка и занимают последнее место в группе A.

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8 комментариев
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Если бы не Баста, поклонники СКА продолжали бы ходить па стадион в родном Ростове
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В каком КФК? СКА на момент прихода Басты играл в ПФЛ и возможно и сейчас продолжал бы там играть если бы не эта клоунада. А теперь из за этих «спасителей» СКА в чемпионате области молодыми пацанами играет и то благодаря тому что болельщики нашли хоть какие то деньги чтоб заявить команду. Клоуны, Ваша медиа шляпа к СКА ни какого отношения не имеет и болельщики ее не признают, играйте там сами и имя нашего клуба не позорьте.
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Благодарить за участь хуже смерти?
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Ответ Дмитрий Шиянов
Если бы не Баста, поклонники СКА продолжали бы ходить па стадион в родном Ростове
Мы и так ходим на чемпионат Ростовской области, а медиа шляпу ни кто из болельщиков не признает.
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О, да... холоп хвалит барина-голубчика.
А там никакие бояре палки в колеса басте хрю не вставляли?? Может его вообще за нос водили?
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Кому нужен московский СКА из медиалиги?
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Да если бы не Баста то Ска так бы и играли в ПФЛ
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Ответ Unknown Noname
Кому нужен московский СКА из медиалиги?
А при чём тут московская команда 🫤🫤🫤
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