Кашай перешел в GOATS. Это пятый клуб Медиалиги в его карьере

Никита Кашаев продолжит карьеру в GOATS.

«Козлы» объявили о переходе 31-летнего хавбека, покинувшего СКА на прошлой неделе.

Полузащитник присоединился к команде Басты в марте. В этом сезоне Winline Медиалиги он не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.

GOATS – пятый клуб МФЛ в карьере Кашая. Ранее он, помимо СКА, выступал за «Амкал», «Родину Медиа» и «Титан».

В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ – именно его гол в концовке финального матча с «БроукБойз» перевел игру в серию буллиталити.

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