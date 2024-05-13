Кашай объявил об уходе из СКА. Он присоединился к клубу меньше 2 месяцев назад

Никита Кашаев покинул СКА.

31-летний полузащитник сам сообщил об этом, выложив свое фото и подписав его: «The end».

Чуть позже СКА подтвердил, что Кашай, а также нападающий Андрей Овечкин покидают команду.

Кашай присоединился к СКА в марте. В этом сезоне он не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.

Ранее хавбек выступал за «Амкал», «Родину Медиа» и «Титан». В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ – именно его гол в концовке финального матча с «БроукБойз» перевел игру в серию буллиталити.

Овечкин в МФЛ играл, помимо СКА, за «Деньги», Fight Nights, «Родину Медиа» и «Матч ТВ».