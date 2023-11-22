Гол Кашая в финале МФЛ-4 признан лучшим в 2023 году

Кашай получил награду Winline Media Football Awards за лучший гол.

Его точный удар из-за пределов штрафной в финале Медиалиги набрал 29 баллов.

Второе место занял Артак Григорян, забивший в Медиалиге Fight Nights. Его гол набрал 20 баллов.

Третий – Бала с голом в финале BetBoom МКС в ворота «БроукБойз» – 13 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.