Гол Кашая в финале МФЛ-4 признан лучшим в 2023 году

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Кашай получил награду Winline Media Football Awards за лучший гол.

Его точный удар из-за пределов штрафной в финале Медиалиги набрал 29 баллов.

Второе место занял Артак Григорян, забивший в Медиалиге Fight Nights. Его гол набрал 20 баллов.

Третий – Бала с голом в финале BetBoom МКС в ворота «БроукБойз» – 13 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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