FC Bus переведет призовые за звание лучшей команды 1-го тура Winline МФЛ девочке Лилии

Теги Алан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов сообщил, что FC Bus отправит полученные средства девочке Лилии.

Наш «автобус» принял решение – все деньги, полученные за звание лучшей команды первого тура МФЛ, перевести девочке Лилии!

Она – 4-летняя дочь сотрудника съемочной группы лиги, и ей нужна помощь. У ребенка недуг, который требует дорогостоящей и длительной реабилитации. Поэтому общим решением мы сделали выбор в пользу того, чтобы ей помочь. Здоровья тебе, Лилия! У тебя все получится!

Напомним, в пятом сезоне Winline Медиалиги по итогам каждого тура будет выбираться лучшая команда, которая будет получать денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

 

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