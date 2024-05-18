«Медиафутбол прекрасен тем, что можно с 2:0 перевести матч в ничью и попытаться выиграть». Тарасов об игре против Fight Nights

Дмитрий Тарасов поделился первыми эмоциями после победы над Fight Nights.

– Когда бонусный мяч залетел в ворота в , счет стал 0:4, но гол отменили. Что почувствовал в этот момент?

– Неприятно. Я еще посмотрел – 19 секунд. Я уже, если честно, одной ногой был в душе и в машине ехал домой. Ну ничего, чуть пришлось задержаться. Тем и прекрасен медиафутбол, что можно с 2:0 перевести матч в ничью и попытаться выиграть. Это интересно.

– В очередной раз « » побеждает по буллиталити в этом сезоне. Почему вы тянете до последнего в этом сезоне?

– Теряем концентрацию. Я всегда говорил, что не любил счет 2:0 еще когда в профффутбол играл. Это самое опасное, что в большом футболе, что, в принципе, и сейчас доказывает медиа. Поэтому нужно концентрацию до конца держать, и когда мы забили красным мячом, один из наших игроков он говорит: «Ну все, пацаны, красава, разнесли».

Надо быть всегда до конца. Тут есть видеоповторы, челленджи – они воспользовались, все было по правилам. Често, я не видел эпизод, не могу оценивать. Но отмечу, что судья сегодня мне понравился.

– По ощущениям, ты меньше играешь в этом сезоне.

– Просто, наверное, больше даем играть нашим ребятам. Я чуть меньше стал тренироваться сейчас. Я свое время получаю, у меня достаточно адреналина, который во мне еще не умер как спортсмен. Я его получаю, питаюсь и мне этого пока хватает, – рассказал президент «РМ» в интервью корреспонденту Спорта Илье Ковалеву.

В 5-м туре «Родина Медиа» в серии буллиталити обыграла Fight Nights.