«Родина Медиа» и Fight Nights откроют заключительный день пятого тура Медиалиги
«Родина Медиа» и Fight Nights встретятся в 5-м туре Winline Медиалиги.
18 мая, суббота
«Родина Медиа» – Fight Nights – 11:30
«Родина Медиа» (стартовый состав): Сухоносов, Макеев, Поникаров, Мурадов, Степанов, Абоубакар, Ндонгмо, Бидловский, Прокоп, Шленкин, Гооге.
Fight Nights (стартовый состав): Лукичев, Таривердиев, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Лысов, Гадзаов, Забавин, Резков, Абациев, Щербак.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
Примечание: время начала матча – московское.