«Родина Медиа» и Fight Nights откроют заключительный день пятого тура Медиалиги

Теги Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights Медиафутбол

«Родина Медиа» и Fight Nights встретятся в 5-м туре Winline Медиалиги.

18 мая, суббота

«Родина Медиа» – Fight Nights – 11:30

«Родина Медиа» (стартовый состав): Сухоносов, Макеев, Поникаров, Мурадов, Степанов, Абоубакар, Ндонгмо, Бидловский, Прокоп, Шленкин, Гооге.

Fight Nights (стартовый состав): Лукичев, Таривердиев, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Лысов, Гадзаов, Забавин, Резков, Абациев, Щербак.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

Примечание: время начала матча – московское.

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