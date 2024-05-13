В Медиалиге разрешат смотреть ВАР на предмет второй желтой карточки

Теги судьи Анатолий Катрич видеоповторы Амкал Winline Медиалига Николай Осипов правила Медиафутбол

В Медиалиге появится возможность обращаться к ВАР по поводу 2-й желтой карточки.

«С 5-го тура это нововведение будет в регламенте. Это очевидная недоработка с точки зрения возможности смотреть ВАР», – сказал глава Winline МФЛ Николай Осипов.

Хавбек «Амкала» Анатолий Катрич попросил назвать нововведение «Поправкой Катрича».

Разговоры о необходимости данного правила усилились после удаления Катрича в матче 3-го тура МФЛ против «Народной Команды» (2:1).

Полузащитник в концовке игры получил второе предупреждение за споры с помощником главного арбитра из-за неназначенного штрафного.

Рефери позднее признал, что ошибочно не зафиксировал фол на Катриче, однако удаление футболиста «Амкала» не отменили, поэтому он пропустил матч 4-го тура с DMedia (0:1).

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