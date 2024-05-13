«Мне страшно на это смотреть». Сослан Гатагов попросил КДК дисквалифицировать Шитова на 3 матча

Сослан Гатагов призвал наказать Игоря Шитова 3-матчевой дисквалификацией.

«Амкал» проиграл FC DMedia в матче 4-го тура Winline Медиалиги (0:1). Во втором тайме защитник минской команды Шитов получил красную карточку за фол на Арсении Левшуке.

«Прошу дисквалифицировать игрока [Игоря Шитова] минимум на 3 матча. Обычная практика в профессиональном футболе – это от 4 до 5 матчей. Но так как у нас календарь меньше, беру этот факт за ориентир.

Тезисно:

– Мяч в одной стороне, игрок DMedia ногу ставит умышленно на игрока, попадает, наступает, шипами в колено – это самая большая опасность нанести травму ( чудом избежал серьезных последствий).

– Вес тела игрока переносится на колено, соответственно, продавливает.

– Настолько в разной географии нога и мяч, мы видим умысел нанести травму нашему игроку.

– Важно отметить намерение игрока DMedia, целью было нанести травму нашему игроку.

В футболе такое всегда карается строже, и судьи обязаны защищать игроков после таких умышленных, грязных действий.

Прошу рассмотреть и принять данное обращение. Защищайте своих игроков, здоровье важнее всего! По этим кадрам мы все видим намерения игрока DMedia. Тем более игрок с таким опытом знает, как это делать.

Важно еще добавить то, что есть фаза прыжка. Мне страшно на это смотреть. КДК, верю в ваше здравое решение. Минимум 3 матча!» – написал главный тренер « ».