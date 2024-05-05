Катричу могут отменить красную карточку, рассказал Осипов

Николай Осипов рассмотрит возможную отмену красной карточки Анатолия Катрича.

«Отменят ли красную? Вопрос дискуссионный, но так как мое мнение там будет учитывается, я думаю, что мы Толе простим. Это была вторая желтая, речь идет о ней.

Хотя, честно, его реакция – именно за это он получил вторую желтую, была сверхэмоциональной. Но есть ощущение, что действительно на нем был фол, и, возможно, это сподвигло его так отреагировать.

Будем слушать Диму Кортаву и Сухину. Свое мнение я озвучил», – сказал президент .

В матче 3-го тура против «Народной команды» игрок «Амкала» получил красную карточку (вторую желтую) за слишком активную реакцию на неназначенный фол.