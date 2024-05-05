Катричу могут отменить красную карточку, рассказал Осипов

Теги Станислав Сухина Дмитрий Кортава Анатолий Катрич Амкал Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассмотрит возможную отмену красной карточки Анатолия Катрича.

«Отменят ли Катричу красную? Вопрос дискуссионный, но так как мое мнение там будет учитывается, я думаю, что мы Толе простим. Это была вторая желтая, речь идет о ней.

Хотя, честно, его реакция – именно за это он получил вторую желтую, была сверхэмоциональной. Но есть ощущение, что действительно на нем был фол, и, возможно, это сподвигло его так отреагировать.

Будем слушать Диму Кортаву и Сухину. Свое мнение я озвучил», – сказал президент Медиалиги.

В матче 3-го тура против «Народной команды» игрок «Амкала» получил красную карточку (вторую желтую) за слишком активную реакцию на неназначенный фол. 

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