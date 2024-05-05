Ромарой: «Мы за 5 лет не проиграли ни одной серии пенальти. СКА не знали, что обречены»

Теги СКА Ростов Иван Захаров Ромарой ЛФК Рома Winline Медиалига Медиафутбол

Ромарой высказался о победе над СКА.

– Первые два тура ты был очень нервный, а сегодня был максимально спокоен…

– Я просто принял это. Был спорный пенальти. Ну, был и был. Хотелось ли взорваться в какой-то момент? Может, что-то и происходило. Я много с Кортавой разговаривал и половину моментов пропустил.

– Был долгий матч. Не устал смотреть?

– Я за своей командой никогда не устану смотреть. Это очень топово. И цифры на трансляции хорошие, и болельщики пришли у обеих команд. Мы сделали то, чего от нас не ждут пока.

– Родя – профессионал по пенальти?

– Родя – эксперт всего. Мы за пять лет существования не проиграли ни одной серии пенальти. Мы по пенальти выиграли первый МКС, Кубок возвращения. В товарках выигрывали по пенальти.

СКА просто не знали, что обречены. У нас пацаны в аут выбили, потому что знали, что это победа и премки.

Заха – ваш единственный трансфер за деньги. Сколько заплатили?

– Заха окупил себя полностью. Как-нибудь расскажу.

Была 31 тысяча онлайна. Это топ, мы молодцы. Считаю, что это благодаря нам и никому больше, – рассказал президент «Ромы».

Напомним, «Рома» победила СКА (4:4, 8:7 Б) в 3-м туре Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий