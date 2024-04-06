Ромарой: «Наша цель – попасть в Кубок России»

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Ромарой рассказал, что цель «Ромы» на Winline МФЛ – попадание в Кубок России.

– Каково это вернуться в Медиалигу после паузы?

– Можно вернуться по-разному. То, как мы вернулись – это максимально круто и заслужено. Мы проделали огромную работу. Мы, бл#, красавцы!

– Сильная группа

– Чемпион, действующий чемпион, 4-е место и один самых сильных новичков, возможно. У нас есть цель – попасть в Кубок России. Она и остается. Сегодня эмоции, мы в лиге, но цель есть.

Задача – призы. Цель максимум – забрать титул. Мы будем к ней стремиться, будем еще работать! – рассказал президент «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В стыковом матче «Рома» обыграла Rocket Team (3:1). За Rocket Team выступали экс-игроки сборной России Федор Кудряшов и Арсений Логашов.

«Рома» попала в группу А, где сыграет с действующим чемпионом Медиалиги «Титаном», а также со СКА, «Родиной Медиа» и Fight Nights.

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