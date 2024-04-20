Дмитрий Кортава: «Сухина будет давать оценку по спорным моментам. Арбитры будут понимать, что есть определенный контроль»

Дмитрий Кортава рассказал, какая задача будет у Станислава Сухины в Медиалиге.

– Какая задача у Станислава Сухины?

– Конечно, он все матчи не будет смотреть. Там, где может – он присутствует. Был на « » против «Козлов». Все спорные моменты сразу получает и дает оценку. После тура будет проводиться большая работа по ключевым моментам с точки зрения правильности решения арбитра или ошибки.

Он будет говорить, где решение правильное, а где ключевая ошибка. Арбитры будут понимать, что определенный контроль есть.

– Будет ли в этом году рейтинг судей?

– Рейтинг – история очень субъективная. Естественно, нам всем проще с рейтингом. Но есть матчи повышенной сложности, например, ФК «10» – 2Drots, а есть матчи по проще. Ты не можешь получать одну и ту же оценку за эти матчи.

Можно придумать коэффициенты. Но это очень сложная история. Большинство из судейского мира – против рейтингования. Они за то, чтобы показывали, где были ключевые ошибки, и по ним решали, – рассказал технический директор в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, Станислав Сухина стал судейским экспертом в пятом сезоне Winline Медиалиги.