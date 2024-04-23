Winline Медиалига планирует выпускать шоу, где будут разбираться спорные эпизоды и выставляться оценки судьям

Теги Станислав Сухина Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что лига будет выпускать шоу с разбором спорных эпизодов.

«Это будет формат шоу, где мы разберем все резонансные эпизоды, выставим оценки и составим рейтинг судей. Потому что нужна ротация, количество судей в лиге увеличилось.

Поэтому те эпизоды, которые вызывают у нас недопонимания, как с рукой Логи, я думаю, будут Станиславом Сухиной объяснены», – рассказал глава Winline Медиалиги.

Напомним, экс-арбитр РПЛ Сухина стал судейским экспертом в пятом сезоне Winline Медиалиги.

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