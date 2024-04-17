Пономарев об Аленичеве: «Кому он к черту нужен! Не получилось в «Спартаке» – попробуй в лиге ниже, паши, как папа Карло. Игнашевич брал команды из Первой лиги, начинать надо с низов и расти»

Теги Спартак Егор Титов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия трансферы Первая лига Балтика Дмитрий Аленичев Владимир Алексеевич Пономарев Winline Медиалига Народная Команда Футбол

Владимир Пономарев высказался по поводу Дмитрия Аленичева.

«Я уже даже забыл про Аленичева! Его проблемы, что он давно не тренирует. Вот Игнашевич брал команды из Первой лиги, спартаковцы тоже так делали.

Начинать надо с низов и расти. А как он еще хочет? Чтобы его пристраивали, что ли? Если хочешь работать, ищи команду в низшей лиге и паши, как Папа Карло. Только тогда толк будет.

Гонор у Аленичева! Хочет, чтобы его сразу в команду высшей лиги взяли что ли? Кому он к черту нужен! Так не бывает. Так что он не прав, что не берет команды рангом ниже. Ну, не получилось в «Спартаке», попробуй в лиге ниже. Тренерская карьера – это совсем другое, не игровая.

Аленичев и Титов делают глупость, что пойдут играть в любительскую команду. Им по сколько лет-то уже, елки-палки! Зачем? Хотят какие-то деньги зарабатывать, что ли? Или продлить карьеры? Так нельзя. Надо все бросать, сжигать и начинать по новой», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Аленичев и Егор Титов сыграют за «Народную Команду» в Winline Медиалиге.

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18 комментариев
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Алейничев Тулу из второго дивизиона в премьер лигу выводил,че там эти старички хоть гуглили перед тем как говорить
+32
-4
+28
Так Аленичев уже брал и выводил. И не просто выводил, но и туда и обратно
+22
-1
+21
Человек, это просто любительский турнир, ты чего завелся!?))))
+13
-1
+12
Ответ DenisDM
Алейничев Тулу из второго дивизиона в премьер лигу выводил,че там эти старички хоть гуглили перед тем как говорить
Не из второго,он вообще из любителей их вытаскивал,с Филей вместе
+10
0
+10
Ответ Peter Parker
Так Аленичев уже брал и выводил. И не просто выводил, но и туда и обратно
Аленичев: Туда и обратно :)
+8
0
+8
Ну вообще то Аленичев как тренер с самого что ни на есть низа команду в РПЛ выводил и во втором дивизионе и в первом поработал...
+7
0
+7
Ответ DenisDM
Алейничев Тулу из второго дивизиона в премьер лигу выводил,че там эти старички хоть гуглили перед тем как говорить
Ага ,потом в Спартака вместо команды целый год готоволись с Титовым к товарняку
+5
0
+5
Ответ frumkin78
Полностью адекватное мнение, согласен с ним на 200%. Аленичев думал, вывел Тулу, один раз может и заслуженно, не случайно, но это не работает всю жизнь если ты не растешь, не развиваешься, пусть посмотрит на Филиппо Индзаги. Ему то же Милан дал шанс, а после поехал Филиппо по серии Б, но он старается, учится и когда то добьется большой команды где всё сложится удачно. А наши бывшие супер игроки(Аленичев, Титов, Тихонов) только назначение в Спартак сразу ждут не менее, остальные их не достойны. Про Мостового я вообще молчу, для него и его мозгов если ты раньше играл и до сих пор чеканить мяч можешь, ты уже тренер, хоть для Спартака, хоть для Реала. Ну с ним хоть понятно, там клиника, или алкашка.
Вообще ничем неподкрепленное мнение. Аленичев вывел в Премьер-лигу из любителей, пройдя всё лиги, тульский Арсенал, потом провалился в Спартаке, потом из первой лиги вывел Енисей. Так, что нормально всё доказал Аленичев, работая в низших лигах.
+4
0
+4
Ответ frumkin78
Так доказывай дальше, тренируй условный Сочи, но нет, он ждет Зенит?
Он скандально уходил из Енисея. Енисей хотел, чтобы Аленичев сам ушёл без компенсаций, Аленичев же сидел и откровенно ждал, когда его уволят с неустойкой. Думаю после трений с Енисеем есть некое негласное указание Аленичева на работу не брать. Либо же Аленичев сам не хочет связываться с командами у которых уровень менеджмента как у Енисея. В Арсенал , в самом начале тренерской карьеры, Аленичева "рекомендовал" Грызлов.
+2
0
+2
Ответ frumkin78
Полностью адекватное мнение, согласен с ним на 200%. Аленичев думал, вывел Тулу, один раз может и заслуженно, не случайно, но это не работает всю жизнь если ты не растешь, не развиваешься, пусть посмотрит на Филиппо Индзаги. Ему то же Милан дал шанс, а после поехал Филиппо по серии Б, но он старается, учится и когда то добьется большой команды где всё сложится удачно. А наши бывшие супер игроки(Аленичев, Титов, Тихонов) только назначение в Спартак сразу ждут не менее, остальные их не достойны. Про Мостового я вообще молчу, для него и его мозгов если ты раньше играл и до сих пор чеканить мяч можешь, ты уже тренер, хоть для Спартака, хоть для Реала. Ну с ним хоть понятно, там клиника, или алкашка.
Тиша вообще-то отказался от Спартака. мол, рано мне в Спартак.
+3
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+2
Ответ Юрий Карпин
Он скандально уходил из Енисея. Енисей хотел, чтобы Аленичев сам ушёл без компенсаций, Аленичев же сидел и откровенно ждал, когда его уволят с неустойкой. Думаю после трений с Енисеем есть некое негласное указание Аленичева на работу не брать. Либо же Аленичев сам не хочет связываться с командами у которых уровень менеджмента как у Енисея. В Арсенал , в самом начале тренерской карьеры, Аленичева "рекомендовал" Грызлов.
ИИИИИИИИИИИИИИИИ?????
0
0
0
Ответ Юрий Карпин
Вообще ничем неподкрепленное мнение. Аленичев вывел в Премьер-лигу из любителей, пройдя всё лиги, тульский Арсенал, потом провалился в Спартаке, потом из первой лиги вывел Енисей. Так, что нормально всё доказал Аленичев, работая в низших лигах.
Так доказывай дальше, тренируй условный Сочи, но нет, он ждет Зенит?
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0
Ответ Амин Чич
Человек, это просто любительский турнир, ты чего завелся!?))))
Кто вообще берёт интервью у этого маразмата? Ну дед конкретно деменцию дождался.
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Просветите дедаку про Тулу!
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Я что то не понимаю, они разве говорят что хотят тренировать? Или нос воротят, мне кажется они просто взяли паузу. А уж забыл кто такой Титов и Алейничев, вообще не понятно кто такой ты сам.
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туда сюда обратно, тебе и мне приятно.
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0
0
Полностью адекватное мнение, согласен с ним на 200%. Аленичев думал, вывел Тулу, один раз может и заслуженно, не случайно, но это не работает всю жизнь если ты не растешь, не развиваешься, пусть посмотрит на Филиппо Индзаги. Ему то же Милан дал шанс, а после поехал Филиппо по серии Б, но он старается, учится и когда то добьется большой команды где всё сложится удачно. А наши бывшие супер игроки(Аленичев, Титов, Тихонов) только назначение в Спартак сразу ждут не менее, остальные их не достойны. Про Мостового я вообще молчу, для него и его мозгов если ты раньше играл и до сих пор чеканить мяч можешь, ты уже тренер, хоть для Спартака, хоть для Реала. Ну с ним хоть понятно, там клиника, или алкашка.
+3
-3
0
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