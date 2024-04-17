Пономарев об Аленичеве: «Кому он к черту нужен! Не получилось в «Спартаке» – попробуй в лиге ниже, паши, как папа Карло. Игнашевич брал команды из Первой лиги, начинать надо с низов и расти»

Владимир Пономарев высказался по поводу Дмитрия Аленичева.

«Я уже даже забыл про Аленичева! Его проблемы, что он давно не тренирует. Вот Игнашевич брал команды из лиги, спартаковцы тоже так делали.

Начинать надо с низов и расти. А как он еще хочет? Чтобы его пристраивали, что ли? Если хочешь работать, ищи команду в низшей лиге и паши, как Папа Карло. Только тогда толк будет.

Гонор у ! Хочет, чтобы его сразу в команду высшей лиги взяли что ли? Кому он к черту нужен! Так не бывает. Так что он не прав, что не берет команды рангом ниже. Ну, не получилось в « », попробуй в лиге ниже. Тренерская карьера – это совсем другое, не игровая.

Аленичев и Титов делают глупость, что пойдут играть в любительскую команду. Им по сколько лет-то уже, елки-палки! Зачем? Хотят какие-то деньги зарабатывать, что ли? Или продлить карьеры? Так нельзя. Надо все бросать, сжигать и начинать по новой», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Аленичев и сыграют за «Народную Команду» в Winline Медиалиге.