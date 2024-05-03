«Была договоренность, что в пятом сезоне один из матчей лиги Вася откомментирует». Осипов об Уткине

Василий Уткин должен был прокомментировать матч в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Об этом рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

– Уже больше 40 дней, как ушел . Появилось осознание того, что на скамейке «Эгриси» мы больше его не увидим?

– Мы увидели два матча без Васи. И осознание уже пришло. Этот год очень для нас тяжелый. Он начался для нашего сообщества с трагедии – ушел . С ним я был знаком меньше, но это человек, который значил не меньше, чем Вася. Многих моих друзей именно в начале года тоже не стало.

Осознание таких вещей, когда их много, к сожалению, приходит быстрее обычного. Это неприятное чувство, нелегкая история, но мы – люди, мы ко всему адаптируемся. Я уже смирился, что « » теперь без Васи, что теперь только значок, который мне Вася подарил, где он в форме Обеликса, был одним из хедлайнеров прошлого сезона. Костюм, который присутствует на скамейке «Эгриси» на каждом матче.

У нас даже была договоренность, что в пятом сезоне один из матчей лиги Вася откомментирует. Но человек предполагает, а Бог располагает. Это все то, что мы уже, наверное, воспринимаем как данность и ничего не можем поделать.

– Какая у вас самая запоминающаяся история с Василием из медиафутбола?

– Это было зимой, когда мы готовили третий сезон. Вася, как обычно, ближе к 10 вечера набрал: они с Азаматом Мусагалиевым похожи, они чаще звонят, чем пишут, не обращая внимания на время. Я к этому потом уже привык.

Он говорит: «Слушай, у меня сейчас есть предложение уехать из России на большой телеканал, где меня хотят видеть фронтменом, но мне, для того чтобы принять это решение, необходимо знать: будет ли «Эгриси» в третьем сезоне? Я спрашиваю: «Если «Эгриси» будет в третьем сезоне, то вы останетесь?» Он отвечает: «Да, потому что они без меня не смогут». Он выбрал «Эгриси» и остался здесь. Для меня такого рода поступки являются максимально красноречивыми.

– Не было мысли увековечить имя Василия?

– Мы тот проект, который заработанные средства вкладывает дальше в развитие лиги, в том числе и в инфраструктуру. Я считаю, что что-то важное и знаковое мы точно назовем именем Васи. У нас сейчас очень много вещей имеют привязку к имени. Например, пенальти Сухины, правило Багдасара, аут Азамата. Масштаб Васи и Финито гораздо больше, чем такого рода ассоциативные названия в честь этих ребят.

Поэтому для нейминга Васи надо сделать что-то более весомое, и правильно будет сделать это именно с инфраструктурной историей. Может быть, с каким-то призом, который мы учредим по итогам сезона. Возможно, приз лучшему комментатору года будет существовать под именем Васи Уткина. Под моим руководством в лиге имя Васи будет увековечено, – рассказал Осипов.